«Мобильный кванториум» побывал в населенных пунктах 6 сельских районов Самарской области

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В сентябре 2020 года в Самарской области вышел в свой первый рейс по образовательным организациям сельских районов «Мобильный кванториум». Первым направлением стал районный центр Сергиевск. После этого по март текущего года передвижной детский технопарк работал в Кинельском, Борском, Нефтегорском, Волжском и Большеглушицком районах. За одну «вахту», которая длится 12 дней, комплекс посещают более 300 учащихся и педагогов.

«Мобильный кванториум» создан в рамках проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование», который реализуется в Российской Федерации по инициативе Президента Владимира Путина. На дорогах области его можно узнать по фирменному дизайнерскому оформлению.

На базе автопоезда, созданного на одном из отечественных предприятий, проходят занятия по различным направлениям технического творчества для ребят из отдалённых населённых пунктов губернии. Для этого «Мобильный кванториум» оборудован самыми современными средствами обучения. В его арсенале присутствуют не только компьютерное оборудование, 3D-принтеры, учебные квадрокоптеры, но и собственный хай-тек цех.

Экипаж передвижного комплекса состоит из наставников, которые проводят уроки технологии, занятия по программам дополнительного образования детей и обучают учителей сельских школ современным технологиям преподавания. Все мероприятия проходят с обязательным и строгим соблюдением санитарных требований. После обучения сотрудники продолжают взаимодействовать с ребятами в дистанционном формате, проводя дополнительные занятия и консультируя их при создании проектов.

«Передвижной детский технопарк очень ждут во всех школах области. Он никогда не пустует, и это закономерно: здесь представлены технические направления, которые сейчас активно развиваются в России», - рассказал директор регионального Центра детско-юношеского технического творчества Алексей Богатов.

«Общероссийская система мобильных технопарков создана для выявления и сопровождения технически одаренных детей. «Мобильный кванториум» выполняет очень важную функцию, связанную с профориентацией. Изучая в школе возможности современной техники и оборудования, новые прикладные дисциплины, выпускники выбирают для себя наиболее перспективные и востребованные профессии», - говорит заместитель министра образования и науки Самарской области Ольга Лысикова.

Сейчас автопоезд работает в посёлке Глушицкий Большеглушицкого района. Вместе с центрами «Точка роста» и 40 мини-технопарками, созданными в Самарской области по инициативе главы региона Дмитрия Азарова, «Мобильный кванториум» открывает совершенно новые возможности для ребят из отдалённых населённых пунктов.