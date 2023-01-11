Минск и Москва подписали план сотрудничества в сфере образования

179

Двухлетний план сотрудничества в рамках Союзного государства подписан накануне в белорусской столице, информирует БЕЛТА.

В ходе официального визита министра просвещения РФ Сергея Кравцова, уточняет агентство, отраслевыми ведомствами Беларуси и России был утвержден план мероприятий на 2023-2024 годы. В нем определены такие актуальные направления, как участие представителей системы образования двух братских стран в Форуме регионов России и Беларуси, проведение совместного заседания коллегий министерства науки и высшего образования, министерства просвещения России, министерства образования Беларуси.

Подписанный план, пояснил агентству заместитель министра образования РБ Александр Кадлубай, охватывает абсолютно весь спектр сферы образования. Он отметил, что состоявшую встречу руководителей ведомств следует считать сложившейся практикой партнеров, в ходе которых они делятся передовым опытом, сверяют часы и реализуют совместные мероприятия и программы.

Тем не менее, по его словам, коллеги "каждый раз определяют новые рубежи в интеграционных процессах, в том числе по унификации образовательной системы", добавив, что подобные встречи важны для того, чтобы Союзное государство выстраивало единое образовательное пространство, пишет РГ.