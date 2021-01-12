Минпросвещения: школьники могут учиться за компьютерами 20-35 минут

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Без причинения вреда здоровью школьники на уроке могут пользоваться компьютером примерно на протяжении 20-35 минут, сказал "Российской газете" министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Он уточнил, что такие нормы устанавливает Роспотребнадзор.

По его словам, для учеников первых двух классов норма - 20 минут, со второго по четвертый классы дети могут учиться за компьютерами 25 минут, далее до девятого класса для школьников допустимо только 30 минут пребывания за монитором, а ученикам выпускных классов можно пользоваться компьютерами на уроках 35 минут.

Кравцов призвал школы работать именно в таких рамках, пишет anews.com.

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