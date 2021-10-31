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Минпросвещения рассказало, что подразумевает закрытие приема в колледжи по 43 профессиям
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Минпросвещения рассказало, что подразумевает закрытие приема в колледжи по 43 профессиям

31 октября 2021 16:19
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Закрытие приема в колледжи и техникумы подразумевает перераспределение компетенций в другие программы профобучения, рассказали в ведомстве.

Закрытие приема в колледжи и техникумы в России по 43 профессиям подразумевает перераспределение компетенций в другие программы профобучения, сообщили в пресс-службе Минпросвещения в воскресенье, передает ТАСС.

"Сами знания и навыки, которые были заложены в эти программы, не исчезают, а включаются либо как отдельные блоки в более широкие современные программы подготовки, либо переходят в перечень коротких программ профессионального обучения, которые можно будет освоить в рамках программ СПО (среднего профессионального образования - прим. ТАСС)", - сообщила пресс-служба министерства со ссылкой на директора департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования Минпросвещения РФ Виктора Неумывакина.

Ранее на портале проектов нормативных правовых актов был опубликован приказ, в соответствии с которым планируется прекратить прием в колледжи по 43 профессиям с 31 декабря 2021 года.

В частности, прием может быть остановлен на такие профессии как рекламный агент, контролер банка, младшая медицинская сестра по уходу за больными, судовой повар, парикмахер, судовой бортпроводник, оператор вязально-швейного оборудования, вышивальщица, сборщик обуви, водитель городского электротранспорта и так далее.

По словам Неумывакина, за последние два года из перечня программ подготовки ушло порядка 100 профессий и специальностей, "не актуальных в рамках сегодняшних реалий". "На них уже давно нет спроса ни от рынка труда, ни от абитуриентов, работодатели не ждут у себя подобных специалистов узкопрофильной направленности", - отметил он. Например, профессии парикмахера будут обучать в рамках специальности "Технологии индустрии красоты", пояснили в Минпросвещения.

 

Фото:    Донат Сорокин/ТАСС

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