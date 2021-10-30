Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре за сутки заболели 557 человек.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Ему было 89 лет.
Не стало советского и российского диктора, народного артиста СССР Игоря Кириллова 
Переписчиков легко узнать  – специально для них изготовлены жилеты, шарфы и сумки с символикой Всероссийской переписи населения.
ГУ МВД  Самарской области напоминает о проведении на территории региона Всероссийской переписи населения
В Самаре начали проверять больных коронавирусом на самоизоляции
В Самаре начали проверять больных коронавирусом на самоизоляции
Еще 1 405 жителей Самарской области заболели коронавирусом
Еще 1 405 жителей Самарской области заболели коронавирусом
В Самаре возобновлено движение троллейбусов по ул. Агибалова
В Самаре возобновлено движение троллейбусов по ул. Агибалова
В Самаре Lada Granta сбила ребенка около перекрестка
В Самаре Lada Granta сбила ребенка около перекрестка
В Риме сегодня начнется саммит Группы двадцати
В Риме сегодня начнется саммит Группы двадцати
Наверх
Самара  +9 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 70.52
0
EUR 82.29
0.45
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самарской области пройдет церемония прощания с красноармейцем Метёлкиным Степаном
На самарской площади Славы можно увидеть "Героев России, какими их не видел никто"
Детей и подростков приглашают присоединиться к онлайн-смене «Самарские каникулы» 
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Минпросвещения предложило прекратить прием в колледжи по 43 профессиям

30 октября 2021 11:14
254
Минпросвещения предложило прекратить прием в колледжи по 43 профессиям

Как сообщает РИА Новости, от них предложено отказаться, начиная с 31 декабря текущего года.

Предварительный текст приказа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В частности, предлагается не обучать таким профессиям, как рекламный агент, младшая медсестра по уходу за больными, парикмахер, судовой бортпроводник и другие.

Отмечается, что такие меры необходимо принять, чтобы структура подготовки кадров в сфере среднего профессионального образования соответствовала действующим реалиям рынка труда. 

Также речь идёт об укрупнении профессий и специальностей по принципу расширения квалификаций.

В начале сентября правительство России сообщило о расширении списка профессий и специальностей, которые необходимы для модернизации российской экономики.

Среди них есть профессии, которые входят в сферы робототехники, логистики, медицины, сельского хозяйства, строительства и т. д.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Еще 1 405 жителей Самарской области заболели коронавирусом
30 октября 2021  13:24
Еще 1 405 жителей Самарской области заболели коронавирусом
179
Еще 1 389 жителей Самарской области заболели коронавирусом
29 октября 2021  14:00
Еще 1 389 жителей Самарской области заболели коронавирусом
819
Для борьбы с инфекционными заболеваниями в Самарской области вводят дополнительные мощности больниц
29 октября 2021  13:57
Для борьбы с инфекционными заболеваниями в Самарской области вводят дополнительные мощности больниц
663
Создать и подтвердить учетную запись на Госуслугах и распечатать QR-код о прививке можно дистанционно
29 октября 2021  13:40
Создать и подтвердить учетную запись на Госуслугах и распечатать QR-код о прививке можно дистанционно
603
Дмитрий Азаров поручил отработать механизм предоставления двух выходных дней работникам при вакцинации от COVID-19
29 октября 2021  12:59
Дмитрий Азаров поручил отработать механизм предоставления двух выходных дней работникам при вакцинации от COVID-19
1132
Весь список