Я нашел ошибку
Главные новости:
У 23% самарцев есть подработка
У 23% самарцев есть подработка
Россия вошла в топ-5 стран с самыми низкими ценами на куриные яйца
Россия вошла в топ-5 стран с самыми низкими ценами на куриные яйца
Вокально-поэтическая группа «Хорошее настроение» Самарского Дворца ветеранов (https://t.me/SamDvoretsVeteranov) ждёт новых участников
Вокально-поэтическая группа «Хорошее настроение» Самарского Дворца ветеранов (https://t.me/SamDvoretsVeteranov) ждёт новых участников
Делегация Самарской области принимает участие в форуме «Креативный код. Россия»
Делегация Самарской области принимает участие в форуме «Креативный код. Россия»
Производитель углекислотного оборудования из Самарской области вошел в число лучших экспортеров России
Производитель углекислотного оборудования из Самарской области вошел в число лучших экспортеров России
В Госдуме захотели законодательно ограничить число собак и кошек, содержащихся в квартире
В Госдуме захотели законодательно ограничить число собак и кошек, содержащихся в квартире
Вильфанд: предстоящая зима будет холоднее прошлой
Вильфанд: предстоящая зима будет холоднее прошлой
Минпросвещения определило сроки получения начального образования в РФ
Минпросвещения определило сроки получения начального образования в РФ
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.41
-0.14
EUR 94.7
-0.24
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Более 300 велосипедистов приняли участие в веломарафоне «Сокольи горы» в Самаре
Активисты проекта «Том Сойер Фест» приглашают на экскурсии по историческому центру Самары
Калину и сирень высадили активисты проекта «Том Сойер Фест» в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Минпросвещения определило сроки получения начального образования в РФ

10 октября 2025 09:10
75
Минпросвещения определило сроки получения начального образования в РФ

Срок получения начального общего образования в России не может превышать четырех лет, следует из документа Минпросвещения РФ.

При этом общий объем учебных занятий за эти четыре года не может быть менее 2966 академических часов и более 3305 академических часов при учебной неделе длительностью пять или шесть дней, говорится в документе, который изучило РИА Новости.

Срок обучения может быть сокращен для детей, которые учатся по индивидуальным учебным планам. Если обучение предполагает три года, необходимо равномерно распределять образовательную нагрузку согласно нормам СанПиН.

Ранее стало известно, что Минпросвещения начнет массово внедрять единые учебники в российские школы в 2028 году. Переход на государственные учебники будет поэтапным.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
в Самаре начала работать горячая линия по отоплению
8 октября 2025  13:03
В Самаре начала работать горячая линия по отоплению
477
В Самаре к жилью подключили уже 74% жилфонда
7 октября 2025  10:01
В Самаре к отоплению подключили уже 74% жилфонда
748
Проблемный участок Московского шоссе в Самаре открыли раньше, чем планировали
6 октября 2025  11:18
Проблемный участок Московского шоссе в Самаре открыли раньше, чем планировали
591
В Самаре тепло есть в 195 шкалах и 200 детсадах
5 октября 2025  13:47
В Самаре тепло есть в 195 шкалах и 200 детсадах
790
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области с профессиональным праздником
5 октября 2025  12:22
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области с профессиональным праздником
827
Весь список