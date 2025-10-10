Минпросвещения определило сроки получения начального образования в РФ

75

Срок получения начального общего образования в России не может превышать четырех лет, следует из документа Минпросвещения РФ.

При этом общий объем учебных занятий за эти четыре года не может быть менее 2966 академических часов и более 3305 академических часов при учебной неделе длительностью пять или шесть дней, говорится в документе, который изучило РИА Новости.

Срок обучения может быть сокращен для детей, которые учатся по индивидуальным учебным планам. Если обучение предполагает три года, необходимо равномерно распределять образовательную нагрузку согласно нормам СанПиН.

Ранее стало известно, что Минпросвещения начнет массово внедрять единые учебники в российские школы в 2028 году. Переход на государственные учебники будет поэтапным.