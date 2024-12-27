Минпросвещения: нельзя использовать учебник ОБЖ, обвиняющий жертв изнасилований

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Учебник по ОБЖ, в котором девушек обвиняют в провокации мужчин и утверждают, что большинство изнасилований происходят по их вине, отсутствует в федеральном перечне и не может использоваться в российских школах, сообщается на сайте Минпросвещения, передает РИА Новости.

"Учебник по основам безопасности жизнедеятельности для 9-го класса, авторы С.Н. Вангородский, М.И. Кузнецов и В.Н. Латчук, выпущенный издательством "Дрофа", отсутствует в федеральном перечне учебников. Издание не может использоваться в школах", - говорится в сообщении.

Фото: freepik.com