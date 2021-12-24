158

Минпросвещения не планирует продлевать зимние каникулы в школах из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил глава министерства Сергей Кравцов, отметив, что регионы сами могут принимать такие решения на основе эпидемиологической ситуации.

Он напомнил, что власти Москвы рекомендовали школам уйти на каникулы с 27 декабря. Министр также отметил, что нет необходимости делать 30 декабря выходным днем для педагогов, как это было в 2020 году.

По словам Кравцова, в прошлом году была соответствующая эпидемиологическая ситуация, но в нынешнем такой остроты нет, сообщает Радио Маяк.