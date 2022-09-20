Минобрнауки России перезапускает работу Центров карьеры в вузах ПФО

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Экспертный центр карьеры Минобрнауки России совместно с платформой «Факультетус» и СБЕР провёл проектно-аналитическую сессию, целью которой стало выстраивание устойчивого контакта между университетами и работодателям, определение общих векторов для формирования конкурентоспособности экономики округа. Участниками сессии стали представители более 100 Центров карьеры, органов власти и бизнес-сообщества Приволжского федерального округа.



На сегодняшний день в Приволжском федеральном округе в 237 университетах обучается более 800 тысяч студентов. Именно они должны обеспечить реализацию стратегической цели — устойчивого улучшения качества жизни жителей ПФО за счёт повышения производительности труда и формирования конкурентоспособной экономики округа. Для построения эффективного карьерного трека студентов в вузах ПФО созданы Центры карьеры. Их взаимодействие с руководством республики и бизнесом должно способствовать достижению запланированных результатов. Итогом проектно-аналитической сессии под руководством Экспертного центра карьеры Минобрнауки стали предложения по развитию и модернизации инфраструктуры, карьерных мероприятий, цифровизации и оптимизации рабочих процессов, межрегиональному взаимодействию Центров карьеры вузов округа.



«Проектно-аналитические сессии Экспертного центра карьеры при Минобрнауки России должны обеспечить не только анализ проблем трудоустройства молодых специалистов, но и стать основой для выработки механизмов решения задач экономики конкретных регионов. Наша цель — выстроить эффективное взаимодействие студентов с будущим работодателем, помочь реализовать свой потенциал», — отметил заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Григорий Гуров.



Особенностью округа является наличие значительного производственного потенциала. Здесь сосредоточена треть инновационно активных предприятий, около половины объёма российского экспорта технологий. Именно поэтому для нового импульса в развитии, особенно такого крупного и значимого региона страны как Приволжский федеральный округ, необходимы свежие, креативные, а местами амбициозные и вызывающие решения.

Подходы к решению вопросов взаимодействия университетов, регионов и работодателей, которые были выработаны в Казани, на базе Университета Талантов будут использованы в дальнейшей работе вузовских Центров карьеры.



На территории Самарской области также ведется работа с деловым сообществом для выстраивания взаимодействия между организациями, предприятиями и университетами. Так, в рамках содействия трудоустройству выпускников образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций в регионе функционирует Базовый центр содействия трудоустройству выпускников профессиональных образовательных организаций (БЦСТВ), ключевым функционалом которого является информационная поддержка и координация деятельности Центров содействия трудоустройству выпускников в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования (ЦСТВ). Всего в регионе действует 72 центра содействия трудоустройству (ЦСТВ). При вузах функционируют Центры карьеры, которые оказывают консультационные услуги и осуществляют подбор вакансий для трудоустройства. Так, например, в Самарском национальном исследовательском университете имени академика С.П.Королёва создано Управление занятости и карьеры, основные задачи которого содействие трудоустройству выпускников университета в ведущих российских и зарубежных компаниях, создание условий для развития карьеры и развитие взаимоотношений с работодателями приоритетных отраслей производства товаров и услуг. Ежегодно управление занятости и карьеры Самарского университета проводит несколько десятков мероприятий направленных на содействие в трудоустройстве выпускников: дни карьеры, экскурсии на предприятия, мастер классы, лекции и т.п. Также в университете для 10 предприятий ведется целевая подготовка специалистов. В настоящее время более двухсот человек проходят обучение в университете по договорам с предприятиями ОПК.



В середине сентября 2022 года на базе Самарского государственного технического университета состоялось открытие пространства «Точка кипения». «Точка кипения» станет платформой для обсуждения новых идей, поиска единомышленников и создания стартап-команд, что в конечном итоге будет способствовать реализации социальных и технологических проектов, выводу на рынок перспективных наукоемких продуктов.



В 2021 году подписано соглашение о взаимодействии министерства образования и науки Самарской области и министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области в сфере содействия занятости выпускников профессиональных образовательных организаций. В рамках данного соглашения ведется работа по организации взаимодействия Центров содействия трудоустройству выпускников (ЦСТВ) с центрами занятости населения. В результате обеспечен 100% охват ЦСТВ соглашениями о взаимодействии с органами службы занятости населения.

В целях содействия трудоустройству выпускников 2020, 2021 года проведены мероприятия с использованием автоматизированной информационной системы (АИС) «Трудовые ресурсы. Самарская область». Выпускники ознакомлены с возможностями занятости (трудоустройство, дополнительное профессиональное образование, открытие собственного дела, самозанятость) в Самарской области через моделирование карьерных треков в АИС «Трудовые ресурсы. Самарская область». Отдельно организована точечная работа с выпускниками, находящимися под риском незанятости. В автоматизированной системе Самарской области сформирована база актуальных кадровых потребностей предприятий с использованием нескольких источников: портал «Работа в России», данные Министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области и вакансии от прямых работодателей. В настоящее время в системе АИС «Трудовые ресурсы. Самарская область» доступно более 11 000 актуальных вакансий.

Фото: департамент информационной политики СО