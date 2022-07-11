Минобрнауки России и Российское общество «Знание» провели «Всероссийский студенческий выпускной»

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10 июля Минобрнауки России и Российское общество «Знание» организовали масштабный онлайн-марафон — «Всероссийский студенческий выпускной». 10 часов прямого эфира, телемост с более чем 30 городами России, свыше 2,5 млн. просмотров в сообществе ВКонтакте — таков итог главного вузовского выпускного страны. Партнёрами марафона выступили Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь), АНО «Россия — страна возможностей», АНО «Большая Перемена», Всероссийский проект «Твой ход», федеральная сеть арт-резиденций «Таврида», Национальный открытый чемпионат творческих компетенций «ArtMasters».

Открыл выпускной заместитель министра науки и высшего образования РФ Григорий Гуров, который поздравил выпускников, подчеркнув, что в России сейчас уникальное время для роста. Он также отметил, что мониторинг приёмной кампании в университеты и институты России показывает: число иностранных студентов, приезжающих в нашу страну для получения высшего образования, не уменьшается.

В своём приветственном слове первый заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Дмитрий Рыбальченко рассказал о планах Российского общества «Знание». «Один из самых больших запросов к обществу «Знание» — что делать дальше после обучения, где проявить себя. Поэтому сегодня мы пригласили компетентных спикеров из абсолютно разных отраслей. Они поделятся, как грамотно составить резюме, какие существуют критерии для поиска и выбора места работы, выделят преимущества своих компаний. Тема карьерного роста близка обществу «Знание», поэтому в этом году мы запустили проект «С места в карьеру», в рамках которого в 40 регионах страны проходят молодёжные форумы», — отметил в приветственном слове Дмитрий Рыбальченко. По его словам, проект ориентирован на поддержку молодёжи в выборе карьерного пути с учётом личных интересов, развитие востребованных на рынке труда навыков и погружение в профессию на этапах школа — вуз. Однодневные форумы с участием представителей крупнейших работодателей России, успешных предпринимателей и фрилансеров проходят в офлайн и онлайн-формате. Также Дмитрий Рыбальченко отметил, что сейчас наступят каникулы, и все выпускники смогут воспользоваться программами студенческого и молодёжного туризма, о которых также будет рассказано в рамках сегодняшнего марафона.

Заместитель руководителя Международного молодёжного центра Станислав Киреев выступил с презентацией проекта студенческого туризма. По его словам, воспользоваться программой могут единовременно 9 300 молодых людей, разработано 170 маршрутов Чтобы студентам было удобнее искать подходящий вариант размещения, создана информационная платформа студтуризм.рф. Здесь можно подать заявку на бронирование жилья. Сейчас программой воспользовались более 6 000 человек. Средняя цена проживания — 100-150 рублей в сутки за место в кампусе, в том числе есть вузы, которые предоставляют бесплатное жильё.

В завершении выпускного авторы ТОП-10 самых интересных публикации Всероссийской акции в социальных сетях #отметьтемолодостьвпутешествии получили от Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) сертификат на поездку в рамках проекта «Больше, чем путешествие».

Всего за день прошло более тридцати прямых включений из вузов по всей стране.