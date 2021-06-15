Минобрнауки рекомендовало вузам перейти на дистанционный формат работы

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Министерство науки и высшего образования РФ рекомендовало московским вузам перейти на дистанционный формат работы, следует из приказа, опубликованного 15 июня на сайте ведомства.

В документе указывается, что подведомственные Минобрнауки вузы вправе обеспечить реализацию образовательных программ с использованием дистанционных образовательных технологий.

«Рекомендовать учредителям организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Москвы, обеспечить осуществление указанными организациями образовательной деятельности в соответствии с настоящим приказом», — говорится в документе.

Меры были приняты в связи с эпидемологической ситуацией в столице. С 15 по 19 июня в Москве объявлены нерабочие дни и введены новые меры для предотвращения распространения коронавируса.

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