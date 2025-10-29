Минобрнауки предложило не выделять платные места направлениям с ЕГЭ ниже 50

62

Министерство науки и высшего образования России предлагает не выделять платные места вузам на направления, где в 2025/2026 учебном году средний балл за ЕГЭ был ниже 50.

Об этом говорится в проекте методики распределения платных мест в университетах на 2026-2027 учебный год, пишет Смотрим.

"Предельное количество мест для платного приема приравнивается к нулю в следующих случаях: <...> значение среднего балла единого государственного экзамена [ЕГЭ] лиц, принятых на обучение <...> по договорам об оказании платных образовательных услуг в 2025/26 учебном году, составило менее 50 баллов", – следует из документа.

При этом для направлений, где учится больше половины студентов вуза, планируют увеличить количество платных мест на 10%. Уточняется, что в исключительных случаях вуз может представить аргументированные возражения, чтобы увеличить квоту до 15%.

Ранее стало известно, что правительство установит предельное число платных мест в вузах в рамках приемной кампании 2026 года. Так, прием ограничат по 46 популярным специальностям бакалавриата и специалитета. В частности, в число специальностей, которые затронет нововведение, входят экономика, юриспруденция, психология, философия, лингвистика и международные отношения.

Распределение мест между вузами проведет межведомственная рабочая группа при Минобрнауки. Она будет формироваться до 5 ноября. В министерстве отметили, что новые правила будут вводить постепенно.