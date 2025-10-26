Минобрнауки: 35% мигрантов не сдали тест по русскому с первой попытки

146

Более 35% мигрантов не сдали с первого раза экзамен на знание русского языка, истории России и основам законодательства. Об этом 26 октября сообщили в Минобрнауки РФ.

«Согласно мониторингу Минобрнауки России в III квартале текущего года (июль, август, сентябрь 2025 года), экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации на уровень, соответствующий получению разрешения на работу или патента, сдавали 275 609 человек. Из них сдали экзамен 86,9%. При этом с первой попытки экзамен не сдали 35,1%», — приводит «РИА Новости» сообщение Минобрнауки.

Уточняется, что экзамены проводятся по трем направлениям: первый — получение разрешения на работу на территории России (патент), второй — разрешение на временное проживание (РВП), третий — вид на жительство (ВНЖ). Внутри каждой аттестации по три блока: один рассчитан на знание русского языка, два других — на знание истории и законодательства РФ.

Минпросвещения РФ 4 октября разрешило детям мигрантов пересдавать тесты по русскому языку. Как отметил первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев, важно создать условия для обучения языку, чтобы успешно сдать тестирование, пишут "Известия".