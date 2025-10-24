Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарцам предлагают выбрать название для библиотечного сквера
Самарцам предлагают выбрать название для библиотечного сквера
В Кинельском районе загорелся автомобиль
В Кинельском районе загорелся автомобиль
Музеи Самары и Самарской области могут принять участие в грантовых конкурсах Фонда Потанина
Музеи Самары и Самарской области могут принять участие в грантовых конкурсах Фонда Потанина
Самарцам расскажут об истории Самарского (Куйбышевского) завода аэродромного оборудования
Самарцам расскажут об истории Самарского (Куйбышевского) завода аэродромного оборудования
Министр здравоохранения РФ выступил за ужесточение мер для студентов, обучающихся по целевому направлению
Министр здравоохранения РФ выступил за ужесточение мер для студентов, обучающихся по целевому направлению
В Самаре состоялся фестиваль чемпионов комплекса ГТО «Игры ГТО»
В Самаре состоялся фестиваль чемпионов комплекса ГТО «Игры ГТО»
Министерство здравоохранения Самарской области теперь в MAX
Министерство здравоохранения Самарской области теперь в MAX
спрос на водителей грузового транспорта вырос более чем в 2 раза
Спрос на водителей грузового транспорта вырос более чем в 2 раза
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.27
-0.38
EUR 94.39
-0.36
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцам расскажут об истории Самарского (Куйбышевского) завода аэродромного оборудования
В Самарской государственной филармонии состоится праздничный концерт «Нам-85!»
В областном центре пройдет лекция Армена Арутюнова о самарской мозаике
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Министр здравоохранения РФ выступил за ужесточение мер для студентов, обучающихся по целевому направлению

24 октября 2025 14:00
101
Министр здравоохранения РФ выступил за ужесточение мер для студентов, обучающихся по целевому направлению

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко выступил за ужесточение мер для студентов, обучающихся по целевому направлению. Глава ведомства предложил увеличить размер штрафов за невыполнение условий договора, чтобы усилить их ответственность. Об этом он заявил в ходе Х Съезда Национальной медицинской палаты.

«Совершенствования нормативно-правового регулирования подготовки специалистов [можно достичь с помощью] усиления ответственности „целевиков“: это увеличение штрафов за несоблюдение условий „целевого“ договора», — следует из презентации Мурашко, передает ТАСС. Министр отметил, что целевая подготовка в целом показывает хорошие результаты, но проблемы с возвращением выпускников к рабочим местам сохраняются. Для улучшения системы также предлагается унификация образовательного процесса и прямое регулирование трудоустройства выпускников в медучреждения.

Ранее Минздрав уже предлагал обязать всех студентов-медиков-бюджетников заключать целевые договоры, а в случае отказа отработать по распределению выплачивать компенсацию в трехкратном размере полной стоимости обучения. Соответствующие поправки в федеральный закон, по данным ведомства, предусматривают распространение практики не только на врачей, но и на фармацевтов.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Опубликована деловая программа XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
24 октября 2025  12:07
Опубликована деловая программа XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
154
Вячеслав Федорищев с рабочим визитом посетил Исаклинский район
23 октября 2025  23:06
Вячеслав Федорищев с рабочим визитом посетил Исаклинский район
356
Самарцев предупреждают об ограничениях на улице Авроры
23 октября 2025  21:49
Самарцев предупреждают об ограничениях на улице Авроры
604
Движение транспорта через перекресток улиц Галактионовской и Красноармейской временно ограничат в Самаре
23 октября 2025  21:23
Движение транспорта через перекресток улиц Галактионовской и Красноармейской временно ограничат в Самаре
407
Жителям и гостям областной столицы предлагается проголосовать за необходимость дополнительного благоустройства четырех станций метро
23 октября 2025  15:59
Жителям и гостям областной столицы предлагается проголосовать за необходимость дополнительного благоустройства четырех станций метро
926
Весь список