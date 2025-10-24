Министр здравоохранения РФ выступил за ужесточение мер для студентов, обучающихся по целевому направлению

101

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко выступил за ужесточение мер для студентов, обучающихся по целевому направлению. Глава ведомства предложил увеличить размер штрафов за невыполнение условий договора, чтобы усилить их ответственность. Об этом он заявил в ходе Х Съезда Национальной медицинской палаты.

«Совершенствования нормативно-правового регулирования подготовки специалистов [можно достичь с помощью] усиления ответственности „целевиков“: это увеличение штрафов за несоблюдение условий „целевого“ договора», — следует из презентации Мурашко, передает ТАСС. Министр отметил, что целевая подготовка в целом показывает хорошие результаты, но проблемы с возвращением выпускников к рабочим местам сохраняются. Для улучшения системы также предлагается унификация образовательного процесса и прямое регулирование трудоустройства выпускников в медучреждения.

Ранее Минздрав уже предлагал обязать всех студентов-медиков-бюджетников заключать целевые договоры, а в случае отказа отработать по распределению выплачивать компенсацию в трехкратном размере полной стоимости обучения. Соответствующие поправки в федеральный закон, по данным ведомства, предусматривают распространение практики не только на врачей, но и на фармацевтов.