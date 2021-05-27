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Лунное затмение смог запечатлеть малый космический аппарат «Аист-2Д»

27 мая 2021 14:37
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Спутник был создан в партнерстве ученых Самарского университета им. Королёва и специалистов Ракетно-космического центра «Прогресс».

В среду, 26 мая 2021 года, жители Земли смогли наблюдать Лунное затмение. Несколько фаз данного астрономического явления смог запечатлеть малый космический аппарат дистанционного зондирования Земли «Аист-2Д», который расположен на высоте 490 км от поверхности Земли.

Полная фаза в момент, когда она находилась ближе всего к планете в 2021 году, продлилась 14,5 минуты. На территории России при хорошей погоде затмение смогли пронаблюдать жители Дальнего Востока.

Московский планетарий напоминает, что вчерашнее полное затмение совпало с полнолунием и прохождением Луной перигея — ближайшей к Земле точки орбиты. Подобное сочетание событий встречается примерно раз в 12 лет. Затмение с учетом частных фаз продлилось с 12:45 до 15:53 по московскому времени. В 14:19 мск Луна погрузилась в северную часть земной тени на 1,0095 своего диаметра.

Опытно-технологический МКА «Аист-2Д» был запущенный 28 апреля 2016 года ракетой-носителем «Союз-2.1а» в рамках первой пусковой кампании с космодрома Восточный. Спутник был создан в партнерстве ученых Самарского университета им. Королёва и специалистов Ракетно-космического центра «Прогресс» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»). Он включает в себя оптико-электронную аппаратуру высокого разрешения для наблюдения поверхности Земли, а также научную аппаратуру, разработанную ведущими вузами Самары для изучения околоземного космического пространства.

Оптико-электронная аппаратура высокого разрешения обеспечивает получение данных дистанционного зондирования Земли в панхроматическом (0,58-0,80 мкм) и мультиспектральном диапазонах спектра (0,45-0,52, 0,52-0,60, 0,63-0,69 мкм). Проекция пикселя при съёмке в надир с высоты 490 км составляет 1,48 м в панхроматическом и 4,44 м в мультиспектральном диапазонах спектра. Основным преимуществом малого спутника «Аист-2Д» при съёмке оптико-электронной аппаратурой является высокое пространственное разрешение в сочетании со значительной шириной полосы захвата территории земной поверхности.

Источник: roscosmos.ru

Фото: пресс-служба Самарского университета

 

Теги: лунное затмение малый космический аппарат «Аист-2Д»

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