Круглый год на кафедре «Технология пищевых производств и биотехнология» СамГТУ готовят мороженое по собственным рецептам

Я нашел ошибку
Главные новости:
И привлекли к ответственности, в виде административного штрафа в размере 3000 рублей.
Инспекторы ГИБДД Самары нашли водителя, который управлял автомобилем с маленьким ребенком  у себя на коленях
Проект благоустройства набережной Автозаводского района Тольятти обязательно будет учитывать мнение жителей.
Жители Тольятти активно откликнулись на призыв Дмитрия Азарова придумать, какой будет их набережная
Задачей участников марафона было придумать идею для бизнеса, собрать команду, и протестировать первые бизнес-модели.
В Самаре, в Точке кипения СГЭУ, прошел Марафон генерации бизнес-идей
Матч состоится на "Самара Арене".
Открыта продажа билетов на матч "Крылья Советов" – "Текстильщик"
Состоялось заседание межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Самарской области.
В облправительстве обсудили профилактику вовлечения несовершеннолетних в антиобщественные организации
Лучшие команды попадут на второй, очный, этап. 
31 марта завершается прием заявок на участие в региональном этапе Гимнастрады
Поддерживает порядок в сквере на постоянной основе МП «Спецремстройзеленхоз».
В Самаре после зимы приводят в порядок Крымскую площадь
Интерес к ней уже проявляют другие страны.
Первую в мире противоковидную вакцину для животных зарегистрировали в России
Наверх
Самара  +5 °C, Тольятти  +4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.64
-0.06
EUR 88.75
-0.13
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре проведут очередной областной семинар-практикум «Декорирование изделий в технике скрапбукинг»
Результаты массовых рейдов по выявлению водителей, допустивших грубые нарушения ПДД с пятницы по воскресенье 
НОЦ "Инженерия будущего": Выходим в космос
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Круглый год на кафедре «Технология пищевых производств и биотехнология» СамГТУ готовят мороженое по собственным рецептам

31 марта 2021 14:41
89
В составе сливочного лакомства нет консервантов и синтетических добавок.

Круглый год на кафедре «Технология пищевых производств и биотехнология» готовят мороженое по собственным рецептам. В прошлом году было произведено 42 кг этого холодного сладкого продукта. Основная цель – вовсе не коммерческая, а образовательная. На практических занятиях студенты работают над оттачиванием технологии приготовления популярного лакомства.

– Наша задача – обучить ребят базовым технологиям производства мороженого. Экспериментировать решили со сливочным, потому что приготовить его проще всего, – поясняет директор комбината питания Политеха Лела Читанава. – Чтобы десерт получился идеальным, нельзя ни на шаг отступать от нашей рецептуры.

В состав политеховского мороженого входят деревенское молоко (9% жирности), цельное сухое молоко (26% жирности), сливки (33% жирности), желатин, сахар и ванилин.

Первый этап его приготовления – пастеризация. Фильтрованное деревенское молоко и сливки наливают в емкость, перемешивают и ставят на водяную баню, которую нагревают на плите до 40°С. Затем добавляют цельное сухое молоко, сахар и ванилин. Все ингредиенты перемешивают и нагревают до 60°С. При более высокой температуре может произойти заваривание белков и выталкивание жиров.

Затем смесь гомогенизируют, придавая продукту однородную структуру. После добавления стабилизатора – желатина, разведенного в воде (он нужен для того, чтобы при охлаждении жидкость не превратилась в сплошные кристаллики льда), – массу нагревают до 68°C, выдерживают при такой температуре 10 минут и убирают в холодильник, где она будет храниться сутки при температуре 2-6°C. Это поможет создать неблагоприятные условия для жизнедеятельности и развития микроорганизмов, которые могли попасть в смесь после пастеризации. В холодильнике начинается процесс созревания мороженого, при котором жировые шарики затвердевают, происходит гидратация белков и набухание стабилизатора. Смесь становится более вязкой.

Наконец ее загружают в специальный аппарат – фризер. Это полый цилиндр с охлаждающимися каналами в корпусе, по которым циркулирует холодильный агент – водный раствор соли. Охлаждаясь, молочная смесь частично замерзает. Расположенная внутри фризера мешалка с ножами перемешивает мороженое, вбивая в него холодный воздух. Обработанный таким образом продукт отправляется в морозильную камеру еще на сутки для «закаливания», то есть понижения температуры до минус 18-20°С, передает пресс-служба Сам ГТУ.

 

Фото Антонины Стеценко

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Социум
Представителей школы пригласили в прокуратуру, чтобы те объяснили произошедшее.
31 марта 2021  14:17
В Башкирии учитель поставила оценку "два" на лоб первоклассницы
93
В 60% самарских семей постоянно готовят женщины
31 марта 2021  09:54
В 60% самарских семей постоянно готовят женщины
135
Здесь отказывают социальную защиту женщинам с детьми в трудной жизненной ситуации.
30 марта 2021  22:48
Елена Лапушкина и  Александр Хинштейн посетили центр социальной помощи женщинам «Ты не одна»
380
Весь список

Здравоохранение
В Самаре выявлено 67 заболевших.
31 марта 2021  16:32
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
1
Интерес к ней уже проявляют другие страны.
31 марта 2021  14:56
Первую в мире противоковидную вакцину для животных зарегистрировали в России
120
Снова 10 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
31 марта 2021  13:31
Снова 10 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
167
Весь список
Новости медицины
Главная причина - потеря миелина, вещества, образующего оболочку нервных волокон.
10 марта 2021  17:47
Ученые определили главную причину старения мозга
1682
28 декабря 2020  13:22
Лечение онкологии в Турции: почему стоит рассмотреть эту страну
15546
23 декабря 2020  20:33
Лечение алкоголизма
16634
Весь список
Туризм
Из Самары откроются рейсы в Каир
27 марта 2021  13:57
Из Самары откроются рейсы в Каир
815
Из нашего региона вылеты будут осуществляться по вторникам и пятницам.
26 марта 2021  17:37
Авиакомпания Nordwind airlines открывает прямое авиасообщение между Самарой и Калининградом
1119
Курорты Таиланда планируют возобновить прием иностранцев уже с июля
26 марта 2021  14:00
Курорты Таиланда планируют возобновить прием иностранцев уже с июля
674
Весь список
Образование
В составе сливочного лакомства нет консервантов и синтетических добавок.
31 марта 2021  14:41
Круглый год на кафедре «Технология пищевых производств и биотехнология» СамГТУ готовят мороженое по собственным рецептам
88
В Самарской области состоится запуск студенческой экспериментальной ракеты Capella-МЛ
31 марта 2021  11:40
В Самарской области состоится запуск студенческой экспериментальной ракеты “Capella-МЛ”
146
Вместе с родителями за парту сядет министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян.
30 марта 2021  19:13
«ЕГЭ для родителей»: 31 марта мамы и папы выпускников региона смогут пройти все этапы экзамена по русскому языку
728
Весь список

Культура
В Самарской области наступила Студвесна!
31 марта 2021  11:48
В Самарской области наступила Студвесна!
197
Елена Лапушкина вручила награды победителям.
30 марта 2021  16:58
В Самаре подвели итоги Губернского конкурса «Самарская театральная муза»
365
На сцене Самарского театра оперы и балета состоятся два показа спектакля «Дракон».
30 марта 2021  16:15
Театр-студия «Грань» впервые за свою историю выступит в Самаре 
313
Весь список
Мир домашних животных
Для того чтобы лечить застойную сердечную недостаточность, которая вызвана дегенерацией клапанов либо дилятационной кардиомиопатией у собак, успешно используют препарат Ветмедин.
14 февраля 2021  08:44
Ветмедин и аналоги – лекарство для собак
2474
Передержка с медуходом для кошек https://murchalkin.ru – это полный комплекс услуг по проживанию, питанию и медицинскому уходу.
31 января 2021  21:01
Передержка кошек с медуходом VIP уровня и по доступной цене
4237
Разным породам собак характерны свои особенности роста ногтей. У некоторых пород этот процесс происходит быстрее, у других – медленнее.
7 декабря 2020  23:17
Как подстричь когти собаке
15520
Весь список
Мода
Мы живем во времена, когда технологии существенно облегчают нашу жизнь. Например, сегодня, чтобы приобрести обувь, одежду или какие-либо аксессуары совсем необязательно посещать магазины и бутики.
9 марта 2021  00:22
Изысканная одежда, обувь и аксессуары категории «люкс» по выгодным ценам
596
Особенностью детской стрижки является то, что волосы и детей по структуре более тонкие и мягкие, они сильнее путаются, сложнее поддаются укладке.
28 февраля 2021  23:17
Как выбрать детскую стрижку – салон красоты СВ СПА в Одинцово
1038
23 февраля 2021  11:16
Национальные костюмы
2163
Весь список
  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
Состоялось заседание межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Самарской области.
31 марта 2021  15:22
В облправительстве обсудили профилактику вовлечения несовершеннолетних в антиобщественные организации
Политика региона
69
Снова 10 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
31 марта 2021  13:31
Снова 10 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
Здравоохранение
166
Стало известно, как будет ходить транспорт во время строительства новой развязки в Самаре
31 марта 2021  12:43
Стало известно, как будет ходить транспорт во время строительства новой развязки в Самаре
Строительство
168
В Самаре осматривают дороги, отремонтированные в рамках нацпроекта
31 марта 2021  09:27
В Самаре осматривают дороги, отремонтированные в рамках нацпроекта
Благоустройство региона
144
Об этом губернатор сообщил сегодня в прямом эфире программы
30 марта 2021  22:30
Дмитрий Азаров: строительство развязки на Ново-Садовой и Советской Армии пройдет в четыре этапа
Благоустройство региона
347
Весь список