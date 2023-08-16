Я нашел ошибку
Главные новости:
Курс евро по состоянию на 17:31 составил 103,2 рубля, показав падение на один рубль.
Курс доллара в ходе торгов опустился ниже 95 рублей
В Самаре ночью +17, +19°С, днем +28, +30°С.
17 августа в Самарской области местами кратковременный дождь, гроза
125 участников хакатона будут соревноваться в новых и качественных решениях для региона, а для всех посетителей и гостей пройдет открытый лекторий на темы урбанистики и креативности.
19 и 20 августа в Самаре состоится первый в регионе хакатон по развитию креативных индустрий «Креатив на Волге»
Она признана виновной по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
Тольяттинская предпринимательница оштрафована после отравления детей в бассейне
По его словам, до конца 2025 года подготовят государственные учебники по всем предметам. Это позволит обеспечить качество и единство образовательного пространства.
Кравцов: переход на новые школьные учебники займет 5 лет
Большое количество родников с холодной водой в русле реки, скорее всего, послужили причиной трагедии.
В реке Большой Иргиз около поселка Краснооктябрьский утонул 26-летний мужчина
Детские кардиохирурги поменяли местами аорту, легочную артерию и коронарные сосуды, вернув их в правильное положение.
Детские кардиохирурги Челябинска переставили на место сосуды сердца у новорожденного ребёнка
Дмитрий Азаров озвучил предложения по развитию общественного электрического транспорта в регионах страны.
Самарский губернатор  принял участие в подготовке  Госсовета по  развитию общественного транспорта
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 97.42
-3.62
EUR 106.57
-4.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Тольятти примет фестиваль «Русское лето»
Выставка-игра откроется в пространстве старинного самарского двора
«Летние вечера духовой музыки» в Самаре продолжаются
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Кравцов: переход на новые школьные учебники займет 5 лет

16 августа 2023 20:16
121
По его словам, до конца 2025 года подготовят государственные учебники по всем предметам. Это позволит обеспечить качество и единство образовательного пространства.

Полный переход на обновленные государственные учебники в школах произойдет в течение пяти лет, заявил 16 августа министр просвещения РФ Сергей Кравцов на пленарном заседании августовского совещания работников образования и науки Татарстана, пишут "Известия".

По его словам, до конца 2025 года подготовят государственные учебники по всем предметам. Это позволит обеспечить качество и единство образовательного пространства.

«До конца 2025 года будут подготовлены государственные учебники по всем предметам, что позволит обеспечить качество и единство образовательного пространства. Полный переход на новые учебники планируется осуществить в ближайшие пять лет», — отметил глава Минпросвещения.

7 августа Кравцов сообщал, что к 1 сентября подготовят новые учебники по истории для учеников 5–9-х классов. Он подчеркнул, что ведение обновленных учебников поспособствует развенчиванию фейков и ложных сведений из Сети.

 

Фото:   ru.freepik.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Услуги по доставке
В центре внимания
Дмитрий Азаров озвучил предложения по развитию общественного электрического транспорта в регионах страны.
16 августа 2023  18:43
Самарский губернатор  принял участие в подготовке  Госсовета по  развитию общественного транспорта
172
В Самарской области Росреестр ответит на вопросы, связанные с Государственным земельным надзором
16 августа 2023  12:24
В Самарской области Росреестр ответит на вопросы, связанные с Государственным земельным надзором
207
В Самарской области растут объемы выдачи льготных поручительств бизнесу
16 августа 2023  11:34
В Самарской области растут объемы выдачи льготных поручительств бизнесу
224
Самарская область в тройке лидеров по количеству голосов за лучшее граффити
15 августа 2023  13:56
Самарская область в тройке лидеров по количеству голосов за лучшее граффити
420
В районе улиц Клинической и Чернореченской в Самаре продолжается строительство спортивного комплекса
15 августа 2023  12:36
В районе улиц Клинической и Чернореченской в Самаре продолжается строительство спортивного комплекса
370
Весь список