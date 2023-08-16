Кравцов: переход на новые школьные учебники займет 5 лет

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Полный переход на обновленные государственные учебники в школах произойдет в течение пяти лет, заявил 16 августа министр просвещения РФ Сергей Кравцов на пленарном заседании августовского совещания работников образования и науки Татарстана, пишут "Известия".



По его словам, до конца 2025 года подготовят государственные учебники по всем предметам. Это позволит обеспечить качество и единство образовательного пространства.



«До конца 2025 года будут подготовлены государственные учебники по всем предметам, что позволит обеспечить качество и единство образовательного пространства. Полный переход на новые учебники планируется осуществить в ближайшие пять лет», — отметил глава Минпросвещения.

7 августа Кравцов сообщал, что к 1 сентября подготовят новые учебники по истории для учеников 5–9-х классов. Он подчеркнул, что ведение обновленных учебников поспособствует развенчиванию фейков и ложных сведений из Сети.

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