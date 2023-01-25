Конкурс для учителей начальных классов «Первый учитель» впервые пройдет в Год педагога и наставника 

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Президент Российской Федерации Владимир Путин провел совещание с членами Правительства России. Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов представил план мероприятий, которые пройдут в Год педагога и наставника. В их числе конкурсы, фестивали, форумы, а также инициативы по поддержке учителей и повышению их статуса.

«Во все времена, подобные тем, которые мы переживаем сегодня, мы отчетливо, ясно осознаем роль и значение учительского труда, деятельности педагога. Потому что именно педагог, учитель формирует в каждом из нас основы нашего мировоззрения. И от этого в значительной степени зависит устойчивость, стабильность и будущее нашего государства. Неслучайно, что 2023 год объявлен у нас Годом педагога и наставника», – отметил Владимир Путин.

Объявленный Президентом Год педагога и наставника начнется с его открытия в центре знаний «Машук», информировал Министр просвещения.

«Для многих выдающихся ученых, изобретателей, представителей самых разных специальностей путь к большим профессиональным успехам начинался с поддержки опытного старшего товарища. Конечно, люди, которые могут поддержать мудрым советом, помочь с профессиональной ориентацией, детям очень нужны. Речь идет не только о школьных учителях, но и о наставниках в широком смысле слова. Пожалуй, у каждого из нас есть пример человека, на которого мы стараемся равняться. Это может быть тренер, преподаватель в секции, в кружке. Наша задача – помочь ребятам найти такого наставника», – подчеркнул Сергей Кравцов.

В сентябре состоятся Большой педагогический диктант и Всероссийский урок, посвященный Году педагога и наставника, в октябре пройдет Большая учительская неделя. Традиционно будут организованы профессиональные конкурсы, в числе которых «Учитель года России», «Воспитатель года России», «Директор года России». По просьбе самих педагогов впервые пройдет конкурс «Первый учитель».

Владимир Путин рассказал, что его первой учительницей была Чижова Тамара Павловна, он запомнил ее как профессионального педагога и очень добрую женщину. Он также поинтересовался у Сергея Кравцова, помнит ли он своего первого учителя. Министр просвещения ответил, что сохранил теплые воспоминания о своем первом педагоге.

Также в течение всего года будут проходить масштабные профессиональные форумы – Московский международный салон образования, летний Фестиваль наставничества, Форум классных руководителей.

Получит продолжение телеконкурс «Классная тема!». Отдельно будет организован цикл мероприятий к 200-летию Константина Ушинского: состоится первый съезд народных учителей для преподавателей из стран СНГ, также будут проведены тематические выставки, лекции, олимпиады. Рядом с Московским государственным педагогическим университетом откроют скульптурную композицию в честь педагога и реформатора. Осенью запланирован Международный педагогический конгресс, посвященный наследию Константина Ушинского.

Сергей Кравцов также обратил внимание, что уже проделана большая работа, направленная на повышение статуса педагога. Принят закон о снижении бюрократической нагрузки на учителей. Сегодня совместно с депутатами и представителями Совета Федерации прорабатывается вопрос о законодательном закреплении особого статуса учителя.

Среди инициатив в рамках Года педагога и наставника – создание фильмов, посвященных учителям, призванных укрепить престиж профессии.

Как подчеркнул глава Минпросвещения России, мероприятия Года педагога и наставника призваны расширить возможности в том числе для учителей из новых регионов. В каждом новом субъекте Российской Федерации будет создан педагогический университет для подготовки молодых педагогов и повышения квалификации действующих.

По словам Министра, многое из того, что предлагается в рамках Года педагога и наставника, – прямой результат реализации национального проекта «Образование». Он добавил, что все показатели по нацпроекту, установленные в 2022 году, выполнены, сообщает пресс-служба министерства образования и науки СО.

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