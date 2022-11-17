Команда Самарского политеха вошла в тройку лидеров хакатона «Цифровой прорыв»

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Студенты вуза за два дня разработали инновационное техническое решение для бизнеса.



В Ставрополе подведены итоги восьмого окружного хакатона «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект» - одного из проектов президентской платформы «Россия - страна возможностей». Заявки на участие в хакатоне подали 53 команды со всей страны, из них определены 12 победителей.



Команда «Алгоритмы» под руководством заместителя директора института автоматики и информационных технологий СамГТУ Сергея Сусарева заняла второе место. В ее составе - Иван Строкин, Андрей Бартенев, Арсений Бутузов, Евгений Кайзеров и Алексей Снегур. Ребята уже неоднократно принимали участие в подобных соревнованиях.



На сей раз им предстояло в течение двух дней решить кейс от ПАО «Ростелеком». Студенты разработали чат-бот, который позволит преобразовывать тексты естественного языка в структурированные запросы в формате SQL.



Применение этой разработки даст возможность компании ускорить работу с базами данных, используя готовые SQL-запросы. По словам Сергея Сусарева, это решение - не адаптация иностранных продуктов, оно абсолютно оригинально.