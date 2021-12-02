Коллектив Самарского университета награжден премией имени Юрия Гагарина

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В понедельник, 29 ноября, в Москве в Центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ состоялась торжественная церемония вручения премий имени Юрия Гагарина в области космической деятельности.

Премия имени Юрия Гагарина присуждается один раз в пять лет, начиная с 2011 года, по решению Правительства РФ. Список лауреатов утвердил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Лауреатом может стать российский коллектив, который совершил выдающееся достижение и проявил особые заслуги в области космической деятельности. В этом году награды получили 10 лауреатов, среди них и авторский коллектив Самарского университета им. Королёва.

За создание научно-образовательного практико-ориентированного комплекса междисциплинарных учебных программ и лабораторно испытательных установок для подготовки специалистов по сквозным технологиям космического дистанционного зондирования Земли, премии имени Юрия Гагарина удостоены следующие представители Самарского университета им. Королёва:

Виктор Сойфер, руководитель работы, академик РАН, доктор технических наук, профессор, президент Самарского университета им. Королёва;

Вадим Салмин, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой космического машиностроения Самарского университета им. Королёва;

Иван Ткаченко, кандидат технических наук, доцент, исполнительный директор института авиационной и ракетно-космической техники Самарского университета им. Королёва;

а также:

Геннадий Аншаков, член-корреспондент РАН, доктор технических наук, заместитель генерального конструктора по испытаниям АО "РКЦ "Прогресс", профессор кафедры космического машиностроения Самарского университета им. Королёва;

Олег Кононенко, инструктор-космонавт-испытатель - заместитель начальника Центра по подготовке космонавтов - командир отряда космонавтов ФГБУ "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина", почетный выпускник Самарского университета им. Королёва.

Перед лауреатами и гостями на церемонии награждения выступил генеральный директор Госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

"Хочу обратиться к вам, к нашим гуру — обращайте внимание на нашу молодежь, подтягивайте ее, потому что в них залог поступательного развития нашей космической отрасли, — подчеркнул Дмитрий Рогозин. — По данным социологов, за последние 2-3 года в российском обществе произошло резкое увеличение интереса к нашей космонавтике. На нас смотрят, от нас ждут результатов. И мы обязаны эти результаты дать. И эти результаты должны быть убедительны, ведь именно космонавтика является витриной технологического развития страны. Она показывает, есть ли в стране люди, готовые драться за науку, за отечественную космонавтику, за то, чтобы быть достойными отцов-основателей нашей отечественной космической отрасли".

Премиями также были отмечены такие проекты, как разработка мощных ядерных энергодвигательных установок космического назначения, создание технологий и методов по работе космонавтов для будущих полетов на Луну и Марс. Награды также получили коллективы, работающие над системами управления полётом пилотируемых орбитальных станций и надежностью твердотопливных ракетных двигателей для систем аварийного спасения и мягкой посадки спускаемых аппаратов кораблей "Союз МС", передает пресс-служба Самарского университета.

Фото: пресс-служба Самарского университета