Колледж из Самарской области победил в международном экоквесте

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Названы победители международного студенческого экоквеста «Другая планета»

В начале июня 2021 года завершился международный онлайн-квест «Другая планета». Он был направлен на погружение студентов вузов и колледжей в мир «зеленых» профессий и на формирование у подрастающего поколения навыков будущего. В квесте приняло участие более 1900 человек в составе 217 команд из четырех стран. 20 самых активных команд выиграли путевку на слет «Другой планеты».

В рамках «Другой планеты» студенты учились гармонично сосуществовать с окружающей средой, осваивали азы экологического мышления, приобретали знания и навыки, полезные для их будущей жизни и карьеры. Карта квеста включала более 60 заданий из 13 модулей по актуальным экологическим темам, среди которых сокращение своего экоследа, сохранение биоразнообразия, устойчивое лесопользование, водосбережение, энергоэффективность, ответственное обращение с отходами, «зеленые профессии» будущего и другие.

«Природа – это не просто обособленная часть мира, в которую мы погружаемся во время каникул или выходных, чтобы «переключиться» и расслабиться. Природа и биоразнообразие – это сложный механизм, который поддерживает жизнь на планете, – говорит Анна Евина, координатор по работе с корпоративными партнерами WWF России. – И ее состояние напрямую связано с нашей повседневностью: учебой, работой, жизнью в городе. В течение 7,5 месяцев участники квеста «Другая планета» шаг за шагом постигали эту взаимосвязь и учились жить так, чтобы не наносить непоправимый вред нашему общему дому».

Участники также окончили дополнительный онлайн-курс «Управление для снижения риска бедствий», провели мероприятия в рамках Единых дней действий, приняли участие в 8 вебинарах с представителями «зеленых» профессий и молодыми экоактивистами.

Всего к квесту присоединилось 1909 человек в составе 217 команд, представлявших 200 учебных заведений России, Казахстана, Беларуси и Киргизии. География участников из России охватила 56 регионов.

«Этот проект помогает молодым людям приобрести знания и навыки, полезные для их будущей карьеры. Экологическое мышление становится конкурентным преимуществом при трудоустройстве в области «зеленых» профессий будущего. Трудоустройство молодежи – одно из основных приоритетных направлений социальных программ Citi в России»», – отметила Анна Самохвалова, директор департамента по связям с общественностью АО КБ «Ситибанк».

По количеству и качеству выполненных заданий жюри квеста выделило 40 команд, показавших наилучшие результат. Эти команды получат призы. Топ-10 студенческих команд России встретятся на слете победителей «Другой планеты» в Москве, а топ-10 команд Казахстана – в Алма-Ате. Оба слета пройдут с 29 по 1 июля. Победителей ждут образовательные тренинги, мастер-классы, а также мини-стажировка в организациях-партнерах квеста.