Я нашел ошибку
Главные новости:
Российские пекари предупредили о риске роста цен на хлеб
Пекари предупредили о риске роста цен на хлеб
Полицейские задержали женщину, оформившую четыре микрозайма на имя своей знакомой в Самарской области
Полицейские задержали женщину, оформившую четыре микрозайма на имя своей знакомой в Самарской области
К самарским должникам за воду приходит пирамида
К самарским должникам за воду приходит пирамида
Путин поручил продлить действие льготной программы ипотеки
Путин поручил продлить действие льготной программы ипотеки
В Самарской области человек погиб в ДТП со скорой
В Самарской области человек погиб в ДТП со скорой
Колледж из Самарской области победил в международном экоквесте
Колледж из Самарской области победил в международном экоквесте
Иван КИРЕЕВ: Сезон 2021/22, скорее всего, начнем в Самаре»
Иван Киреев: «Сезон 2021/22, скорее всего, начнем в Самаре»
В Самарской больнице №7 установлен новый газификатор
В Самарской больнице №7 установлен новый газификатор
Наверх
Самара  +30 °C, Тольятти  +30 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.17
-0.16
EUR 86.19
-0.14
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
"На сопках Маньчжурии": открывает фестиваль шествие по Волжскому проспекту
В Самаре прошел Кубок СО по мини-футболу среди сотрудников Госавтоинспекции
В Самаре прошел спортивный праздник Госкорпорации Ростех «Ударная десятка»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Колледж из Самарской области победил в международном экоквесте

28 июня 2021 10:00
95
Колледж из Самарской области победил в международном экоквесте

Названы победители международного студенческого экоквеста «Другая планета»

В начале июня 2021 года завершился международный онлайн-квест «Другая планета». Он был направлен на погружение студентов вузов и колледжей в мир «зеленых» профессий и на формирование у подрастающего поколения навыков будущего. В квесте приняло участие более 1900 человек в составе 217 команд из четырех стран. 20 самых активных команд выиграли путевку на слет «Другой планеты».

В рамках «Другой планеты» студенты учились гармонично сосуществовать с окружающей средой, осваивали азы экологического мышления, приобретали знания и навыки, полезные для их будущей жизни и карьеры. Карта квеста включала более 60 заданий из 13 модулей по актуальным экологическим темам, среди которых сокращение своего экоследа, сохранение биоразнообразия, устойчивое лесопользование, водосбережение, энергоэффективность, ответственное обращение с отходами, «зеленые профессии» будущего и другие.

«Природа – это не просто обособленная часть мира, в которую мы погружаемся во время каникул или выходных, чтобы «переключиться» и расслабиться. Природа и биоразнообразие – это сложный механизм, который поддерживает жизнь на планете, – говорит Анна Евина, координатор по работе с корпоративными партнерами WWF России. – И ее состояние напрямую связано с нашей повседневностью: учебой, работой, жизнью в городе. В течение 7,5 месяцев участники квеста «Другая планета» шаг за шагом постигали эту взаимосвязь и учились жить так, чтобы не наносить непоправимый вред нашему общему дому».

Участники также окончили дополнительный онлайн-курс «Управление для снижения риска бедствий», провели мероприятия в рамках Единых дней действий, приняли участие в 8 вебинарах  с представителями «зеленых» профессий и молодыми экоактивистами.

Всего к квесту присоединилось 1909 человек в составе 217 команд, представлявших 200 учебных заведений России, Казахстана, Беларуси и Киргизии. География участников из России охватила 56 регионов.

«Этот проект помогает молодым людям приобрести знания и навыки, полезные для их будущей карьеры. Экологическое мышление становится конкурентным преимуществом при трудоустройстве в области «зеленых» профессий будущего.  Трудоустройство молодежи – одно из основных приоритетных направлений социальных программ Citi в России»», – отметила Анна Самохвалова, директор департамента по связям с общественностью АО КБ «Ситибанк». 

По количеству и качеству выполненных заданий жюри квеста выделило 40 команд, показавших наилучшие результат. Эти команды получат призы. Топ-10 студенческих команд России встретятся на слете победителей «Другой планеты» в Москве, а топ-10 команд Казахстана – в Алма-Ате. Оба слета пройдут с 29 по 1 июля. Победителей ждут образовательные тренинги, мастер-классы, а также мини-стажировка в организациях-партнерах квеста.

 

Теги: Другая планета экоквест

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Объявлен желтый уровень опасности из-за грозы в Самарской области
27 июня 2021  12:59
Объявлен желтый уровень опасности из-за грозы в Самарской области
482
В Самарской области за сутки на 26 июня выявлены 207 заболевших коронавирусом
27 июня 2021  12:23
В Самарской области за сутки на 26 июня выявлены 207 заболевших коронавирусом
491
Дмитрий Азаров проверил готовность нового COVID-центра в Тольятти.
26 июня 2021  21:15
Новый COVID-госпиталь Самарской области примет первых пациентов 1 августа
838
В Самарской области обещают еще одну грозу
26 июня 2021  13:33
В Самарской области обещают еще одну грозу
850
По нарастающей: уже 212 случаев коронавируса нашли в Самарской области за сутки
26 июня 2021  13:03
По нарастающей: уже 212 случаев коронавируса нашли в Самарской области за сутки
894
Весь список