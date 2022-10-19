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Каждый третий родитель оценил питание школьников на «хорошо» и «отлично»

19 октября 2022 12:16
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Каждый третий родитель оценил питание школьников на «хорошо» и «отлично»


Средняя оценка вкуса и качества блюд в школьных столовых — 3,4 балла из 5. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 родителей школьников из всех округов страны.

Мнения родителей разделились: вкус и качество блюд в школьной столовой 28% родителей оценили на «тройку» по пятибалльной шкале, еще 27% — на «четверку». В некоторых регионах действует система дегустаций продукции школьных буфетов представителями родительской общественности, большинство же матерей и отцов ориентируются на отзывы детей: «Очень многое ребенок не ест, то бульон недосолен, то борщ состоит из свеклы и картофеля»; «Питание больше похоже на сухой паек: хлопья с молоком, пельмени, которые есть невозможно».

В отличном качестве и вкусе блюд из школьного буфета убеждены 7%: «Питание хорошее, нам нравится»; «Сужу по словам ребенка».

8% поставили столовой «двойку», а 3% и вовсе «единицу». «Однажды сын пришел и сказал: мама, неужели, можно так плохо приготовить борщ!» — комментируют родители.

Еще 14% сообщили, что их ребенок по различным причинам не ест в школе.

Средняя оценка школьной еды составила 3,4 балла из 5. Матери тревожатся по поводу питания детей больше: их оценки вкуса и качества блюд чуть ниже, чем у отцов (3,3 и 3,5 балла соответственно).
 

  • Место проведения опроса: Россия, все округа
  • Населенных пунктов: 372
  • Время проведения: 10—14 октября 2022 года
  • Исследуемая совокупность: родители школьников
  • Размер выборки: 1600 респондентов
     
Теги: Опрос

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