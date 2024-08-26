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Каждый третий репетитор занимается онлайн

26 августа 2024 11:44
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Каждый третий репетитор занимается онлайн

Накануне начала учебного года родители чаще обращаются за услугами репетиторов. Аналитики Авито Услуг и Авито Работы узнали, как сейчас выглядит рынок частных учителей.

Самые популярные предметы неизменны

Родители заботятся об успеваемости своих детей, поэтому прибегают к услугам репетиторов. В целом за год (август 2023 года к августу 2024 года) спрос на них увеличился на 20%, а предложение от них – на 37%. Самыми популярными по абсолютным показателям спроса традиционно остаются математика, русский язык, химия, информатика и биология. Эти предметы трудно даются некоторым школьникам, поэтому им нужны дополнительные занятия, а родители всё чаще готовят ребят к олимпиадам и интеллектуальным конкурсам.

Спрос на учителей информатики увеличился почти в 2 раза

По данным Авито Услуг, за год (август 2023 к августу 2024) спрос на учителей по окружающему миру увеличился на 250%. К учителям по информатике россияне обращаются на 84% чаще, чем в прошлом году. За услугами учителей по биологии стали обращаться на 39% чаще. Спрос на учителей по математике увеличился на 28%. Предложение от учителей информатики увеличилось на 82%, физики – на 61%, математики и географии – на 54%, химии – на 45%.

Репетиторы переходят в онлайн

За последний год (август 2023 к августу 2024) спрос на занятия с репетитором онлайн увеличился на 18%, предложение от учителей за тот же период увеличилось на 29%. Больше всего спрос на онлайн-занятия увеличился по информатике (+92%), биологии (+52%) и геометрии (+36%). Среди учителей за год предложение онлайн-занятий больше всего увеличилось в области геометрии (+74%), географии (+46%) и химии (+42%).

Репетиторов в частные школы ищут почти в 4 раза чаще

Накануне приближающегося нового учебного года ожидаемо растет спрос на штатных репетиторов. Так, по данным Авито Работы, в июле 2024 года число вакансий для репетиторов выросло на 266% по сравнению с июлем прошлого года. Чаще всего их ищут частные компании в сфере образования, например, онлайн-школы и академии.

В июле 2024 года специалистам с небольшим опытом работы стали предлагать в среднем 61 515 рублей в месяц при полном рабочем дне, что на 42% больше, чем в июле 2023 года.

На платформе Авито Работа на данный момент самыми востребованными преподавателями являются репетиторы технических направлений: физики, математики и информатики, а также специалисты по профильной подготовке к ОГЭ и ЕГЭ.

 

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