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Каждый четвёртый житель страны до конца года увидит проект «Россия в деле»

11 августа 2023 15:10
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Каждый четвёртый житель страны до конца года увидит проект «Россия в деле»

Новый просветительский сериал Фонда Гуманитарных Проектов, захватив онлайн аудиторию, пришел в российские регионы, где в формате показов на ТВ охватил уже более 10 миллионов человек.

Фонд Гуманитарных Проектов регулярно в русле профориентационной деятельности проводит всероссийские акции-показы своих сериалов. Весной 2023 года при поддержке социальной сети «ВКонтакте» и мультимедийной онлайн-платформы «Смотрим.ру» был запущен просветительский видеопроект «Россия в деле», который в первую неделю страта посмотрели более 4 миллионов пользователей ВК или 3% россиян.«Россия в деле» является продолжением нашумевшего профориентационного сериала «Билет в будущее», вышедшего в 2022 году. Видеопроект осуществляется при софинансировании проекта ранней профессиональной ориентации школьников «Билет в будущее», который реализуется в рамках нацпроекта «Образование».

Летом десятисерийный фильм о достижениях российской индустрии в гражданском авиастроении, производстве новых материалов, судостроении, медицине, генетике и в других сферах увидели зрители региональных телекомпаний страны. В июле-августе на 30-ти телеканалах в 25 областях страны начался премьерный показ сериала «Россия в деле».

В конце года общая аудитория регионального телевизионного показа составит 34 млн 446 тысяч человек. Телезрители узнают о том, как российские специалисты «редактируют» ДНК растения и в сжатые сроки получают новый сорт, как производят отечественные самолеты и суда на подводных крыльях, как первые в мире разработали и запустили автономную систему судовождения…

Просветительский видеопроект поддержали телекомпании по всей стране: от Республики Карелия и Архангельска до Алтайского и Красноярского краев, от Астраханской и Волгоградской областей до Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского округов, от Брянской области и Республики Крым до Хабаровска…

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