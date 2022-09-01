Как школы Самары встречают День знаний

1 сентября в школы Самары пошли более 125 тысяч учащихся.
- в 2022-2023 учебном году к обучению в муниципальных общеобразовательных учреждениях приступили около 15 тысяч первоклассников.
- в 2022 году в 34-х образовательных учреждениях капитально отремонтировали пищеблоки и обеденные залы.
- в 31-ом учреждении капитально отремонтировали кабинеты, спортзалы, прачечные, кровлю, ограждения, обновили материально-техническую базу.
- в семи спортивных школах и в 21-ом учреждении дополнительного образования в сфере культуры и искусства выполнили текущий ремонт инженерных систем, зданий и помещений.
- для школ искусств и музыкальных школ приобретены новые инструменты, учебное оборудование и пособия.