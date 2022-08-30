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К настоящему времени все школы Самарской области к новому учебному году готовы

30 августа 2022 11:37
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К настоящему времени все школы Самарской области к новому учебному году готовы

В Правительстве Самарской области обсудили готовность школ к новому учебному году. В совещании, которое провел первый вице-губернатор – председатель регионального Правительства Виктор Кудряшов, приняли участие министр образования Самарской области Виктор Акопьян, главы муниципалитетов, представители правоохранительных структур и федеральных надзорных органов.

Центральной темой совещания стало выполнение мероприятий по безопасности детей. Это большой комплекс работ, который включает проверку исправности работы противопожарных систем, целостности периметральных ограждений, наличия дорожной разметки возле школьных зданий, организацию физической охраны школ.

Вопросам безопасности школьников – как во время проведения торжественных линеек в День знаний, так и в течение всего учебного года – уделяет пристальное внимание Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. «Обеспечение антитеррористической защищенности учреждений образования и других мест массового пребывания людей требует от нас постоянных скоординированных усилий, высочайшей организованности и максимального напряжения сил. Мы должны постоянно помнить: нет задачи более важной, чем безопасность детей», – отметил ранее Глава региона.

«К настоящему времени все школы к новому учебному году готовы», сообщил министр образования и науки Виктор Акопьян.

Председатель регионального Правительства отметил: «За период с 2019 года финансирование мероприятий по антитеррористической защищенности и противопожарной безопасности школ увеличилось в 2,4 раза, а в текущем году объем средств регионального и муниципальных бюджетов, направляемых на решение этих задач, составляет 1,3 миллиарда рублей».

Особое внимание участники совещания уделили исполнению предписаний надзорных органов. С каждым годом нормы и стандарты безопасности совершенствуются, а это значит, что объемы работ по организации безопасного пребывания детей в школах, которые выполняют муниципальные органы власти, растут. Возникают новые предписания, которые выполняются как до начала нового учебного года, так и в последующий период, по согласованию с надзорными органами.

В настоящее время школы оборудованы системами противопожарной сигнализации и оповещения об эвакуации. Накануне сотрудники МЧС проверили исправность их работы, а также соблюдение других противопожарных требований. Пути эвакуации должны быть освобождены от посторонних предметов, освещены и отделаны негорючими материалами, добровольные пожарные дружины должны пройти обучение азам пожаротушения и организации эвакуации. В отдельных муниципалитетах, где были выявлены нарушения, спасатели выдали предписания об устранении. О своих замечаниях сообщили также сотрудники прокуратуры, ГИБДД и МВД. Главы муниципальных образований доложили о проделанной работе по устранению недочетов.

«Хотел бы высказать слова благодарности председателю Правительства Самарской области, нашим коллегам в системе муниципальной власти, директорам школ, потому что работа проведена огромная, действительно, много сделано. Но, коллеги, нам еще предстоит сделать не меньше. Обращаюсь к главам муниципальных образований. Проведите встречи, аналогичные той, которую сегодня провел председатель Правительства, чтобы видеть объективную картину по вопросу, который сегодня рассматривается, и определить приоритеты, над которыми будете работать вместе», обратился к участникам совещания прокурор Самарской области Сергей Берижицкий.

Контроль за соблюдением мер безопасности будет строгим, а работа по исполнению мероприятий не завершится 1 сентября, а будет проводиться в течение всего года. В этой сфере есть локальные вопросы, но есть и масштабные, связанные с изменением конструктивных особенностей зданий, соблюдением нормативов времени прибытия первых пожарных подразделений к месту вызова. Большая роль в этой работе принадлежит муниципалитетам, важна активная позиция глав городских поселений и муниципальных районов.

«Хочу еще раз обратить ваше внимание на то, что снижать темпы работы по устранению предписаний ни в коем случае нельзя, это безопасность детей. Есть нарушения, устранение которых не требует значительных ресурсов – и здесь, коллеги, нужно справляться и работать на опережение. Капиталоемкие вопросы можно решать различными путями: готовить обоснование для включения объектов в региональные и федеральные программы либо планировать средства в бюджете муниципалитета и вкладывать в обновление объектов», поставил задачу главам муниципалитетов Виктор Кудряшов. 

Теги: В центре внимания

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