IX Всероссийский молодежный научный форум "Наука будущего – наука молодых" приглашает участников

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Во вторник, 29 октября, в Самарской области на базе Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королёва стартует IX Всероссийский молодежный научный форум "Наука будущего – наука молодых" – одно из ключевых мероприятий Десятилетия науки и технологий. В форуме примут участие более 500 студентов, аспирантов, ученых и представителей бизнес-среды и промышленности.

Межпоколенческая интеллектуальная среда форума "Наука будущего – наука молодых" на 4 дня объединит российских и иностранных исследователей, ведущих ученых – победителей программы мегагрантов, руководителей мировых научных школ и лабораторий, а также талантливую молодежь из российских вузов и научных организаций, студентов и аспирантов, финалистов Всероссийского конкурса НИР.

Свое участие уже подтвердили крупные российские и зарубежные ученые, среди которых почетный профессор иммунологии Болонского университета Франчески Клаудио, именной профессор отделения физиологии Юго-Западного Медицинского Центра Университета Штата Техас Илья Безпрозванный, академик РАН, профессор психиатрии Школы медицины Массачусетского технологического университета Евгений Рогаев и другие видные деятели науки.

Участникам форума предстоит обсудить актуальные проблемы социально-гуманитарных наук, экологии, наук о жизни и Земле, информационных технологий, инженерии, физики, химии и новых материалов. По этим тематическим трекам выстроен Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ студентов и аспирантов, который проводился в преддверии форума. В этом году в конкурсе приняли участие свыше 3 тысяч человек из 450 российских научных организаций и университетов, из которых 350 участников вышли в финал и представят на форуме свои доклады.