Итоговое сочинение в школах перенесли с 5 апреля на 15 апреля

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Итоговое сочинение, которое является для школьников допуском к ЕГЭ, перенесено с 5 апреля на 15 апреля, следует из приказа Минпросвещения и Рособрнадзора, опубликованного в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации, передает ТАСС.

Документом вносятся изменения в приказ "Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2020/21 учебном году в части проведения итогового сочинения (изложения)". "Слова "5 апреля 2021 года" заменить словами "15 апреля 2021 года", - говорится в документе. Дополнительные даты также сдвинуты с 21 апреля и 5 мая на 5 мая и 19 мая 2021 года.

"Зачет" по итоговому сочинению для 11-классников является допуском к итоговой госаттестации. Результаты сочинения также могут быть по желанию вуза учтены при зачислении абитуриентов. Те, кто получил "незачет", не явился на сочинение, не завершил написание по уважительным причинам, могут написать его в дополнительные сроки.

Фото: Сергей Красноухов/ТАСС