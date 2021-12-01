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Итоговое сочинение сегодня напишут около 650 тысяч учеников 11-ых классов, сообщает Рособрнадзор. Там напомнили, что итоговое сочинение служит допуском выпускников к ЕГЭ.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов назвал пять тем для сочинений: "Человек путешествующий: дорога в жизни человека", "Цивилизация и технологии – спасение, вызов или трагедия?", "Преступление и наказание – вечная тема", "Книга (музыка, спектакль, фильм) – про меня", "Кому на Руси жить хорошо – вопрос гражданина".

Итоговое сочинение начинается в 10.00 по местному времени, продолжительность написания – 3 часа 55 минут. Рекомендуемый объем итогового сочинения – не менее 350 слов, итогового изложения – не менее 200 слов.

Сочинение оценивается по системе "зачет"/"незачет". Для получивших неудовлетворительную оценку и отсутствующих по уважительной причине назначены дополнительные даты – 2 февраля и 4 мая уже следующего года.