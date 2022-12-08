Итоговое сочинение написали почти 12 тысяч выпускников Самарской области

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7 декабря 2022 года одиннадцатиклассники написали итоговое сочинение (изложение), которое является допуском к государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования. В Самарской области его написали 11 667 школьников, еще 223 человека приняли участие в написании итогового изложения.



«В этом учебном году возможности выбора темы сочинения были расширены: каждый комплект включал не пять, а шесть тем. Хотелось также напомнить, что если выпускник вдруг получил «незачет», то сможет написать сочинение в резервные дни 1 февраля и 3 мая 2023 года», – отметил министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян.



Обращаясь к выпускникам, он подчеркнул, что сейчас начался ответственный этап, когда им предстоит выбор профессионального пути и самореализации: «В школе вы получаете прочную основу, знания, на которые вы всегда сможете опереться и использовать их в дальнейшем».



Самой популярной у школьников Самарской области стала тема «Можно ли прожить без мечты?», на втором месте - «Какова судьба гордого человека в обществе?». Также в сочинениях выпускникам предложили высказать свое мнение о духовно-нравственных ориентирах в жизни человека, семье, обществе, Отечестве, природе и культуре.



Все темы были опубликованы на официальном сайте регионального центра мониторинга в образовании за 15 минут до начала итогового сочинения.



На выполнение работы отводилось 3 часа 55 минут. Объём итогового сочинения - не менее 250 слов. Оно оценивается по системе «зачёт-незачёт» по пяти основным критериям, таким как: соответствие теме; аргументация и привлечение литературного материала; композиция и логика рассуждения; качество письменной речи; грамотность.

Работы учеников проверит региональная комиссия. Ознакомиться с результатами участники смогут 21 декабря 2022 года в месте подачи заявления, а также на сайте просмотра результатов ЕГЭ checkege.rustest.ru.