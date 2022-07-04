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«История формирует личность и объединяет людей», - учитель-блогер из Сызрани рассказала, почему стоит любить историю

4 июля 2022 17:34
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По словам Надежды Дорониной, формировать чувство патриотизма в человеке нужно, если не с пеленок, то уж точно со школьной скамьи.

Как часто вы интересуетесь тем, что происходило в мире в тот или иной период времени? Насколько важно знать историю? Какое место предмет занимает в школьной программе и как привлечь к его изучению большую аудиторию?

На этот и другие вопросы в прямом эфире из Центра управления регионом Самарской области ответила учитель школы №14 города Сызрань, блогер Надежда Доронина.

Патриотизм для многих жителей России — это не просто слово, а мировоззрение. Фактор, определяющий его жизнь, поведение и отношение к другим людям.

По словам Надежды Дорониной, формировать чувство патриотизма в человеке нужно, если не с пеленок, то уж точно со школьной скамьи.

Именно в этом возрасте у человека развивается собственное мнение. И важно, чтобы оно было основано на правдивой и достоверной информации.

Помочь в этом, конечно же, может история. Несмотря на некоторые попытки  ее переписать в политических целях, правда всегда возьмет верх над ложью.

Уже с 1 класса в общеобразовательных школах в рамках предмета «окружающий мир» с детьми будут проводиться занятия по историческому просвещению.

По мнению Надежды, это несомненно пойдет школьникам на пользу.

«История формирует личность человека, формирует ценности, убеждения, принципы, показывая достойные и недостойные примеры. - говорит учитель истории и обществознания ГБОУ СОШ №14 г.о. Сызрань, блогер Надежда Доронина. -  Мы работаем с личностью, мы формируем личность, мы формируем взгляд на определенные события».

По словам блогера, нередко при работе с детьми возникают сложности. Привлечь целый класс к изучению событий, которые произошли много лет, а может и веков, иногда непросто.

Приходится генерировать креатив и использовать нестандартный подход. Обычная лекция и зубрежка работают не всегда.

Гораздо лучше дети воспринимают информацию, преподнесенную в активной форме. Это может быть презентация, рассказ о том или ином событии с использованием фото или видеоматериалов. При этом урок должен проходить в формате живого общения, в котором сможет принять участие весь класс.

Как говорит Надежда, чтобы дети запомнили материал, они должны слышать, видеть и работать на уроке. По ее словам, немалую роль в историческом просвещении ребенка играют родители.

У каждой семьи есть своя история и свои герои. Чтобы заинтересовать ребенка, начать рассказ о том или ином событии можно через участие в них близких родственников.

В ходе разговора в эфире ЦУР Надежда Доронина рассказала и о том, как ей удалось заинтересовать и привлечь к изучению истории большую аудиторию. Уже несколько лет учитель Сызранской школы ведет блоги в соцсетях.

За это время не нее подписались более полумиллиона человек. И это не только жители России, но и других стран.

«Изначально у меня не было цели собрать какую-то масштабную аудиторию. Просто хотелось рассказать побольше своим ученикам про то, о чем не успевала рассказать на уроке, про некоторые интересные моменты, которые не вошли в школьную программу. - говорит Надежда Доронина. - Позже начали добавляться незнакомые люди, рассказывать свои истории, интересоваться моей жизнью. Со временем все они стали моими друзьями».

Как выяснила Надежда, история не только формирует личность, но объединяет людей.

 

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