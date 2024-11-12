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В котором будут обучаться учащиеся 10 классов.
Инженерно-технический класс открыли в школе №118 Самары
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Инженерно-технический класс открыли в школе №118 Самары

12 ноября 2024 16:14
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В котором будут обучаться учащиеся 10 классов.

12 ноября в школе № 118 поселка Красная Глинка запустили инженерно-технический класс, в котором будут обучаться учащиеся 10 классов. В торжественном мероприятии приняли участие и.о. главы Самары Иван Носков, генеральный директор Электрощит Самара Дмитрий Куприянов, декан электротехнического факультета СамГТУ Юрий Макаричев, директор школы Дмитрий Тершуков, учащиеся образовательного учреждения.

Трехстороннее соглашение между школой №118 компанией Электрощит Самара и Самарским государственным техническим университетом о создании на ее базе профильного инженерно-технического класса было подписано в мае текущего года. Это стало своего рода первым этапом программы «Лидеры энергетики». Проект нацелен на углубленное изучение детьми физики и математики.

«Важно развивать профильное предпрофессиональное образование в школах Самары. Специалисты, умеющие грамотно работать с современным оборудованием, важны, пожалуй, на каждом современном предприятии, поэтому инженерное направление сегодня более чем актуально. Поздравляю преподавателей школы № 118 и наших юных инженеров: старт дан! Набирайтесь как можно больше практики, вникайте в каждую новую тему, не бойтесь спрашивать совета у старших коллег из Самарского государственного технического университета. Уверен, нам пригодятся ваши знания и опыт», - отметил и.о. главы Самары Иван Носков.

В ходе реализации проекта был обновлен учебный класс, кабинет оснастили мебелью и современным оборудованиям: высокопроизводительными современными компьютерами, демонстрационным экраном, информационной доской.

«Компания активно развивается, поэтому мы заинтересованы в привлечении квалифицированных кадров. Открытие специализированного инженерно-технического класса в школе № 118 – важное условие для формирования будущих профессиональных компетенций школьников. Одной из задач, стоящих перед нами, является повышение престижа рабочих и инженерных профессий. Проект помогает школьникам определиться с направлением будущей технической специальности, получить дополнительные знания и подготовиться к дальнейшему обучению и трудоустройству. По итогу, мы получим сотрудников, которые осознанно выбрали будущую профессию», - отметил Дмитрий Куприянов.

По словам директора школы, учебная программа включает теоретические и практические занятия, направленные на освоение детьми базовых инженерных знаний: «Образование - это одна из фундаментальных вещей в жизни каждого человека. А качественное образование - это залог успешной карьеры, достатка в семье, и как следствие, счастливого будущего. Уверен, что наши преподаватели совместно с преподавателями вуза смогут раскрыть потенциал каждого ребенка из инженерного класса, достойно подготовят ребят к сдаче ЕГЭ и дальнейшему поступлению в вуз».

Уроки будут проводить учителя школы, а также педагоги Самарского государственного технического университета. Ребята будут изучать инженерную графику, углубленную математику и физику.

Напомним, в 26 школах Самары открыты педагогические классы, в 17 образовательных организациях - медицинские классы, инженерные (авиа) классы оборудованы в 9 школах, также на базе некоторых школ расположены транспортные, нефте-газо-химические, железнодорожные и полицейские классы.

 

Фото:   администрация Самары

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