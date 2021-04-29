Инновации приходят в вузы Самарской области

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28 апреля между оператором инновационной деятельности региона – ГАУ «Центр кластерных инициатив Самарской области» и Самарским государственным экономическим университетом подписано соглашение о сотрудничестве и партнёрстве по развитию инновационного трека и взаимной интеграции региональной и университетской экосистем.

СГЭУ — ведущий профильный вуз Поволжья, занимающий лидирующие позиции в образовательных рейтингах. Он входит в число лучших образовательных учреждений России и признан Министерством образования РФ эффективным университетом.

— Соглашение позволит нам эффективно взаимодействовать, внедряя в полотно образовательной системы инновационные нити, тем самым расширяя возможности студенчества. Региональная экосистема инноватики «Жигулевская Долина» – это мощный инструмент для высокотехнологичного творчества. Мы создаем плодотворную почву для развития стартапов, позволяющую «выращивать» идеи до полноценного бизнеса, а СГЭУ формирует ценный человеческий капитал для своей страны, который так необходим для развития новейшей экономики. Наша коллаборация сейчас является своевременной и необходимой, чтобы создавать будущее вместе, – прокомментировал событие директор ГАУ «ЦИК СО», технопарка «Жигулевская долина» Александр Сергиенко.