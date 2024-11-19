Импортозамещающую разработку СамГМУ для эффективного забора костного мозга представили на форуме NOVAMED 2024

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Проект Самарского государственного медицинского университета по производству иглы для костномозговой пункции был представлен на всероссийском форуме с международным участием NOVAMED 2024. Его представил один из авторов разработки, студент СамГМУ Григорий Давыдкин.

Одноразовая пункционная игла для получения образца ткани костного мозга разработана в СамГМУ для диагностики онкогематологических заболеваний. Новая игла не только способна заменить ушедшие с российского рынка импортные аналоги, но и превосходит их по эффективности. За счет изменения угла среза новой иглы удается увеличить площадь отверстия для забора костного мозга. Это позволяет проводить меньшее количество пункций, и процедура при этом становится менее травматичной.

«В связи с ростом цен на импортные изделия и санкционными ограничениями растет спрос на продукцию отечественных производителей. Российские врачи нуждаются в импортозамещении пункционных игл для диагностики гематологических заболеваний. Разработка таких изделий позволит достичь технологического суверенитета в этой сфере, — отметил Григорий Давыдкин. Он поблагодарил ректора университета за поддержку таких начинаний и возможность развиваться не только кв качестве врача и молодого ученого, но и в качестве успешного технологического предпринимателя. — Это ценная возможность для молодых ученых активно участвовать в проектной деятельности университета, создавать прорывные технологии и продукты, необходимые для технологического развития Самарского региона и России в целом».

Проект был представлен в рамках питч-сессии студенческих проектов "Стартап в области медицинских изделий" перед группой экспертов, в числе которых заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Дмитрий Павлюков, директор Центра развития технологий в биологии, медицине и сельском хозяйстве Фонда «Сколково» Юлия Щеглова, генеральный директор ВНИИИМТ Росздравнадзора Игорь Иванов, директор Института медицинских материалов Андрей Генералов и другие.

Григорий Давыдкин рассказал, что разработка уже успешно апробирована гематологами региона и имеет патент. Серийный выпуск игл планируется наладить на базе Центра серийного производства СамГМУ.

Фото — СамГМУ