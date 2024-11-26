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Губернатор Вячеслав Федорищев вручил награды победителям первого регионального конкурса «Призвание – учить!»

26 ноября 2024 19:48
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Губернатор Вячеслав Федорищев вручил награды победителям первого регионального конкурса «Призвание – учить!»

Во вторник, 26 ноября, в Самарском академическом театре оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича состоялась церемония награждения победителей регионального конкурса «Призвание – учить!». В мероприятии принял участие губернатор Вячеслав Федорищев.
На торжественной церемонии присутствовали педагогические работники образовательных организаций региона, члены конкурсной комиссии, представители территориальных управлений областного министерства образования, почетные гости.

«Рад приветствовать вас всех на очень важной и почетной миссии – наградить лучших, тех, кто стал в большом добром деле, объявленном фондом «Эмпатия», признанным мастером своего дела, – обратился к присутствующим глава региона. – Фонд «Эмпатия», который создал Михаил Евгеньевич Шелков, – это, по сути, небольшая команда людей добрых и открытых, которые точно знают, что в усилении кадрового потенциала нашего профессионального образования, к сожалению, есть определенные вопросы и с точки зрения поддержки, стимулирования, оплаты труда».
В этом году конкурс «Призвание – учить!» проводился в Самарском регионе впервые. Он направлен на поддержку всех категорий педагогов: молодых специалистов, а также тех, кто работает в сфере дошкольного и дополнительного образования, малокомплектных школах и с особенными детьми. Его цель – стимулировать работников сферы к совершенствованию преподавательской и воспитательной деятельности, развитию творческих, интеллектуальных и профессиональных способностей, а также поддержать инновационные технологии в образовательном процессе.
Организация и проведение в Самарской области конкурса стало возможным благодаря соглашению между региональным Правительством и благотворительным фондом «Эмпатия».

«Соглашение о том, что фонд «Эмпатия» свои знания, навыки, компетенции и возможности, в том числе финансовую поддержку, направит на наших учителей, – пояснил губернатор. – Для меня это очень важно, потому что все, что мы делаем, будем делать в бюджетной сфере как исполнительная власть, направлено на единственную цель – обеспечение достойного уровня жизни. Но экономика сложная, и бюджетных возможностей не всегда хватает. Даже самые важные решения мы вынуждены принимать в условиях ограничений, а когда есть такие сильные люди, которые своим предпринимательским талантом доказывают, что российская промышленность ведущая в мире, и при этом еще делают добрые дела, то здесь просто потрясающая синергия».
Руководитель области поблагодарил команду благотворительного фонда «Эмпатия» и лично Михаила Шелкова, а также сообщил о достигнутых договоренностях дальнейшего сотрудничества и развития новых направлений.
Свои поздравления педагогам передал и основатель благотворительного фонда «Эмпатия» Михаил Шелков: «Я всегда был убежден в особой роли учителя в жизни каждого человека. Именно с вас начинается любовь к предмету и поиск своего предназначения. Благодаря тому, что вы решили стать педагогом, сотни тысяч людей найдут свое место в жизни. Один выпускник выберет – авиастроение, другой – информационную безопасность, а кто-то станет преподавателем, как и вы. Я поздравляю победителей первого сезона нашего конкурса в Самарской области и желаю вам не забывать, что своей работой вы определяете развитие не только региона, но и целой страны».
В ходе церемонии Вячеслав Федорищев сыграл на рояле и рассказал о своей учительнице.

«Очень много добрых слов сегодня было сказано на конкурсе про учителей. Вспомнил свою учительницу по фортепиано Людмилу Анатольевну, семь лет ходил на занятия», – поделился руководитель области.
Всего за время проведения конкурса «Призвание – учить!» в нем приняли участие более 650 педагогических работников Самарской области. В заочном формате они соревновались в одной из 15 номинаций – представляли свое портфолио с профессиональными достижениями и запись видеофрагмента урока.
По итогам конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители сферы образования региона и федеральные эксперты, определила 45 победителей. Каждый из них получит единовременную выплату в размере 150 тысяч рублей от благотворительного фонда.
Губернатор вручил награды победителям в номинациях «Учитель», «Учитель малокомплектной школы», «Заместитель директора школы», «Педагог-преподаватель ОБЗР (ОБЖ)», «Классный руководитель». Полный список победителей доступен на сайте: empathy-foundation.ru.

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