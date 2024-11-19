Госдума согласует с правительством способы интеграции детей мигрантов в образовательные учреждения

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Об этом в ходе пленарного заседания рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он подчеркнул необходимость проведения тестирования для детей-мигрантов на знание русского языка. Согласно его словам в ходе пленарного заседания 13 ноября, важно, чтобы мигранты, прибывающие в Россию, соблюдали наши законы, придерживались традиций и овладевали русским языком.

Спикер Госдумы указал, что мигранты часто приводят своих детей, которые не владеют русским языком, что создает трудности в школе, так как они не могут понимать преподавателей. Поэтому важно подготовить этих детей к занятиям: после успешного прохождения тестов и экзаменов их можно будет допустить к обучению.

Избиратели требуют решения этих вопросов, поскольку игнорирование проблемы вызывает беспокойство в образовательной среде, отметил Володин.

Заместитель председателя Госдумы и глава комиссии по миграционной политике Ирина Яровая уточнила, что сейчас идет доработка законопроекта, который предполагает запрет на зачисление детей мигрантов в российские школы без подтверждения знаний русского языка. Она добавила, что его будут готовы представить на следующей неделе.