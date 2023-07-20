Госдума поддержала закон о трудовом воспитании школьников

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Поправки к закону "Об образовании", которые возвращают серебряные медали и вводят новое название предмета ОБЖ, приняты Госдумой РФ.

В частности, на медаль "За особые успехи в обучении" второй степени могут рассчитывать те ученики, у которых в аттестате есть всего две "четверки", а остальные оценки – "пятерки".

Помимо этого, документ предусматривает изменение названия предмета "Основы безопасности жизнедеятельности" на "Основы безопасности и защиты Родины", пишет агентство РИА Новости.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин также отметил, что сейчас ученикам запрещено помогать преподавателям или убираться в классе. Однако новые поправки предписывают формировать у школьников трудолюбие и обязывают их заниматься общественно полезным трудом, пишет Смотрим.