Глава Рособрнадзора предложил реформировать экзамены в девятом классе

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Глава Рособрнадзора Анзор Музаев предложил изменить формат основного государственного экзамена (ОГЭ), который сдают выпускники 9-х классов. Он также посчитал необходимым учитывать результаты ОГЭ при поступлении в колледжи, пишет Коммерсантъ.

«Экзамены в девятых классах надо переформатировать в первую очередь с учетом целеполагания, чтобы понимать, для чего мы их проводим. Сейчас возникает совершенно справедливый вопрос: для чего сдают экзамены в девятых классах?» — сказал господин Музаев в интервью РБК.

Анзор Музаев также обратил внимание на то, что в некоторых школах намеренно завышают оценки в аттестате выпускников 9-х классов, чтобы они поступили в колледжи. По его словам, такое неравноправие «будет раздражать».

О необходимости пересмотреть формат сдачи ОГЭ в начале июля говорили депутаты Госдумы на заседании комитета по просвещению. Парламентарий Эльвира Аиткулова на встрече также обращала внимание, что результаты ОГЭ не влияют ни на поступление в колледжи, ни на переход в 10-й класс.