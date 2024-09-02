Глава региона Вячеслав Федорищев в день начала нового учебного года обратился к учащимся школы № 68.

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Она открыта в Самаре на Мехзаводе в 2021 году в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", рассчитана на 1200 человек. В 2023 г. школе было присвоено имя Героя Советского Союза Вениамина Павловича Лезина, пишет Сова.

- У вас впереди очень большая, новая, ответственная жизнь. Будьте очень ответственными, учитесь хорошо. Будьте любознательными и ничего не бойтесь. Получайте новые знания, дружите и никогда не забывайте, что самое главное - это любить нашу страну, любить свой родной край, нашу Самару и слушаться учителей и родителей.

Глава Самарской области также поприветствовал учащихся выпускных классов:

- У вас впереди очень большие вызовы. Уверен, что вы поступите в самые лучшие наши самарские вузы, лучшие вузы страны и продолжите достойно учиться, как делали это здесь.

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