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Геологи Самарского политеха обнаружили гигантский аммонит

2 сентября 2024 13:32
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Геологи Самарского политеха обнаружили гигантский аммонит

В августе сотрудники кафедры «Геология и физические процессы нефтегазового производства» Самарского политеха в составе экспедиции Самарского палеонтологического общества нашли на берегу Куйбышевского водохранилища уникальный аммонит, едва ли не самый большой из найденных на территории Самарской области. Его диаметр составляет более 80 см, вес находки – свыше 200 кг.

Аммониты – это головоногие моллюски, вымершие несколько десятков миллионов лет назад. Специалисты нашли окаменелость во время подготовки к всероссийской научно-практической конференции «Познавательный естественнонаучный туризм: образовательные возможности и воспитательный потенциал», которая состоялась в Самарском политехе минувшим летом.

– Обнаруженный нами аммонит был слабо виден в породе, практически сливался с ней, – говорит старший преподаватель кафедры «Геология и физические процессы нефтегазового производства» Алена Морова. – Внутри его раковины – грубый мел, который был и вмещающей породой, слагающей разрез (вмещающая порода – горная порода, внутри которой заключены другие полезные ископаемые).

По словам специалистов, аммонит нашли случайно, он лежал неподалеку от дороги. Вероятно, мимо него много раз проходили не только туристы, но и профессионалы-палеонтологи. Перевернув лежащий сверху камень, геологи увидели сохранившуюся часть раковины головоногого моллюска.

По предварительным оценкам аммонит относится к туронскому ярусу. Это значит, что его возраст может варьироваться от 93,9 до 89,8 ± 0,3 млн лет. Но здесь возможны неожиданности.

– Возраст пород определяется палеонтологическим методом по руководящим ископаемым и их комплексам, которые встречаются в строго определенных слоях или разрезах, – объясняет Алена Морова. – Поэтому попутно с расчисткой и препарированием аммонита мы собирали материал из вмещающих пород. Среди встречающихся видов обязательно попадутся те, которые жили только в туронский или коньякский век.

Руководящей фауной, о которой говорит специалист, в этом случае выступают фораминиферы (одноклеточные организмы). Для их определения требуется помощь микропалеонтологов. Сейчас вмещающую породу отправили в Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского. Сам аммонит после препарирования и исследования передадут в Самарский областной историко-краеведческий музей имени П.В. Алабина.

Такие крупные раковины крайне редко попадают в поле зрения ученых. Исследователи говорят, что литологически аммониты из турона и более молодые отложения, относящие к коньякскому ярусу (от 89,8 ± 0,3 до 86,3 ± 0,5 млн лет назад), очень похожи. Однако аммониты из коньякских отложений в европейской России мало известны. Если выяснится, что находка наших ученых все же принадлежит к этому геологическому веку, то это будет уже второй аммонит из коньякского яруса, обнаруженный в Самарской области. Напомним, первая подобная окаменелость с диаметром раковины 72 см была найдена членом Самарского палеонтологического общества Максимом Паперным в 2021 году в Шигонском районе.

Фото предоставлены Аленой Моровой.

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