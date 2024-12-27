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ГД в 2025 году планирует рассмотреть вопрос о чрезмерной нагрузке школьников

27 декабря 2024 22:22
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Школьники  в среднем проводят за учебой 8-10 часов в день.

Государственная дума в 2025 году планирует рассмотреть вопрос о чрезмерной нагрузке школьников, которые в среднем проводят за учебой 8-10 часов в день, и в приоритетном порядке и вместе правительством РФ разработать необходимые решения. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает ТАСС.

"Со стороны правительства есть понимание необходимости пересмотра учебной нагрузки в школах. Планируем включить этот вопрос в число приоритетов на 2025 год и совместно с правительством выработать решения", - написал Володин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что основными причинами такой инициативы являются сложные домашние задания и их объем, перегруженное расписание и большое количество изучаемых предметов, внеурочная деятельность, шестидневная учебная неделя, а также обучение во вторую смену.

"Важно, чтобы ребенок, получая знания, был здоровым", - резюмировал парламентарий.

 

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