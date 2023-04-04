Формирование исторической памяти и гражданской идентичности: самарские эксперты прокомментировали новый обучающий курс

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27–28 марта в Нижегородском государственном университете им. Н. И. Лобачевского прошла научно-методическая конференция «Основы российской государственности», организованная проектом «ДНК России». Главная задача проекта – разработка учебно-методического комплекса для нового образовательного курса «Основы российской государственности». Самарские эксперты рассказали в чем ценность этого курса и когда он стартует в самарских вузах.



В конференции приняли участие порядка 130 представителей научно-образовательных учреждений из 12 регионов России, они проработали содержательную структуру курса «Основы российской государственности» с учетом роли исторической науки в новой дисциплине. Конференция состоялась при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ и Российского общества «Знание».

Как отметил научный руководитель проекта Андрей Полосин, миссия системы высшего образования – это сохранение, развитие и создание знания в обществе, а участники конференции являются создателями новой модели знания об организации общественной жизни, государства, развитии мира в целом.

Ректор Самарского университета им. Королёва Владимир Богатырев рассказал, что эксперты вуза принимали участие в разработке курса «Основы российской государственности» на разных этапах – как на этапе формирования концепции, так и в период проработки конкретных образовательных модулей.



«Это уникальный междисциплинарный курс, который обеспечит погружение студентов в общественно-политическую повестку, раскроет роль и место России в мировой истории. Внедрение курса в образовательный процесс начнется уже с 1 сентября 2023 года. Студентов первого курса всех направлений подготовки ждут 18 часов лекций и 36 часов семинарских занятий, но до этого соответствующее обучение пройдут сами преподаватели. Самарский университет им. Королёва готов в перспективе стать базой подготовки для педагогов из других региональных вузов», – подчеркнул Владимир Богатырев.

Стоит отметить, что слушателями станут студенты всех специальностей: и гуманитарных, и технических. Формат предполагает не только лекции, но и интерактив: экскурсии, дискуссии, деловые игры и др.

По словам ректора СГСПУ Светланы Бакулиной, курс «Основы российской государственности» крайне важен для вуза, потому что там проходят подготовку будущие учителя.

«Данный курс позволит нам решать важные задачи в формировании его личностно-профессиональных качеств: воспитание патриотизма, формирование исторической памяти и гражданской идентичности. И если первые две задачи реализуются с помощью курсов по истории, общественных дисциплин и системы воспитательной работы, выстроенной в нашем университете, то третья - остро нуждалась в особо точном, целенаправленном и всестороннем формировании. Поэтому, на мой взгляд, введение такого курса обусловлено не только образовательными задачами, но и глобальными вызовами, стоящими перед российским обществом». – рассказала Светлана Бакулина.



Очень важно, что в курсе будет тема «Вызовы будущего и развитие страны», - считает ректор СГС

«Такая постановка тематики не была свойственна программам по истории, политологии и социологии. Но именно этот раздел позволит дать студентам представления о роли современной России в мире, о взаимосвязи с историческим прошлым, о наших долгосрочных целях, о традиционных ценностях как основе российского общества – уверена Светлана Бакулина.

Она рассказала, что в настоящее время обсуждается вопрос внедрения данной дисциплины в реализуемые в СГСПУ образовательные программы.