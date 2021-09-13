Елена Шмелева предложила сохранить отсрочку от армии выпускникам творческих колледжей

Я нашел ошибку
Главные новости:
В ней приняли участие 12 организаций отдыха Самарской области. 
Почти 1000 жителей региона воспользовались программой детского туристического кешбэка
Стороны также изучат возможность реализации других совместных проектов, направленных на снижение углеродного следа, в том числе через механизм «зелёных» сертификатов.
Сбер и «Фортум» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере возобновляемой энергетики
Если после замечаний проверяющих нарушение устраняется на месте, то никаких санкций не последует.
В Самаре за минувшую неделю на «антимасочников» было составлено 7 протоколов
Около половины из них нерегулярно оплачивают услуги водоснабжения и водоотведения.
Сбытовое подразделение «РКС-Самара» работает индивидуально с каждой управляющей компанией
Объявлен желтый уровень опасности.
В Самарской области ожидается сильный ветер
За сутки скончался 21 человек.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Также оплачивать проезд в общественном транспорте можно наличными средствами либо безналичным способом.
С 13 сентября самарцы могут мгновенно пополнять социальные проездные и все виды транспортных карт
Это младшая версия раннее представленной эксклюзивной интеллектуальной системы LADA EnjoY Pro.
LADA Vesta получила новую мультимедийную систему EnjoY 
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.08
0.32
EUR 86.11
-0.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Струковском саду проходит Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать: Волжский текст»
Опубликована полная программа книжного фестиваля в Самаре
В Самаре открыли уникальный объект – первую в России ретро – почту
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Елена Шмелева предложила сохранить отсрочку от армии выпускникам творческих колледжей

13 сентября 2021 14:46
127
Сейчас по действующему законодательству она теряется при поступлении в вуз после колледжа.

Можно ли разучиться играть на музыкальном инструменте за год службы в армии? Или это, как на велосипеде?

Руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева предложила сохранить отсрочку от армии студентам творческих профессий при поступлении в вуз после колледжа. Сейчас по действующему законодательству она теряется.

Причиной стали обращения жителей, которые говорили о том, что за год службы в армии даже талантливый молодой человек может растерять свои навыки. В результате это может пагубно сказаться на его карьере и будущем в целом.

Сегодня, получив среднее профессиональное образование в области культуры и искусства, студенты не могут претендовать на отсрочку от армии при продолжении обучения по программам высшего образования.

В скором времени мы сможем наблюдать рост числа молодых специалистов творческих профессий. Это, в свою очередь, будет способствовать сохранению и популяризации культурных ценностей в России.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Юбилейный Фестиваль 404 состоится в Самаре 25-26 сентября
13 сентября 2021  12:51
Юбилейный "Фестиваль 404" состоится в Самаре 25-26 сентября
185
В Самарской области заработала новая мера государственной поддержки фермеров
13 сентября 2021  12:31
В Самарской области заработала новая мера государственной поддержки фермеров
203
Самара отметила День города: ФОТО
13 сентября 2021  11:09
Самара отметила День города: ФОТО
247
В Самаре временно ограничат движение транспорта в связи с проведением «Кросса Нации»
13 сентября 2021  10:01
В Самаре временно ограничат движение транспорта в связи с проведением «Кросса Нации»
239
За 435 лет Самара из деревянной крепости стала огромным, современным промышленным городом, жители которого открыты ко всему новому, при этом сохранив историю, традиции и культуру.
12 сентября 2021  16:05
Сегодня жители Самары отмечают 435-летие со дня основания города
575
Весь список