Елена Шмелева предложила сохранить отсрочку от армии выпускникам творческих колледжей

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Можно ли разучиться играть на музыкальном инструменте за год службы в армии? Или это, как на велосипеде?

Руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева предложила сохранить отсрочку от армии студентам творческих профессий при поступлении в вуз после колледжа. Сейчас по действующему законодательству она теряется.

Причиной стали обращения жителей, которые говорили о том, что за год службы в армии даже талантливый молодой человек может растерять свои навыки. В результате это может пагубно сказаться на его карьере и будущем в целом.

Сегодня, получив среднее профессиональное образование в области культуры и искусства, студенты не могут претендовать на отсрочку от армии при продолжении обучения по программам высшего образования.

В скором времени мы сможем наблюдать рост числа молодых специалистов творческих профессий. Это, в свою очередь, будет способствовать сохранению и популяризации культурных ценностей в России.