Эксперт назвала причины поменять школу за год до ЕГЭ

Решение о переходе в другую школу в 10–11-м классах — стресс для семьи и риск для ребенка. Но за год до экзаменов смена образовательного учреждения бывает разумным шагом, если текущая среда не дает нужного результата и времени что-то исправить остается не так много. Глава учебной части частной школы «ЕГЭ-Центр» Олеся Маерова назвала «Известиям» ситуации, когда смена учреждения является рациональным решением.

Первая причина — несовпадение учебной траектории с целевым вузом. Ребенку нужны, к примеру, профильная математика и физика с углублением, а в школе такого профиля нет или часов по ключевым предметам явно недостаточно.

Второй веской причиной для смены школы Маерова назвала переполненность классов и дефицит внимания. После 9-го класса часть учеников уходит в колледжи и техникумы, поэтому 10-е классы часто объединяют в один или два. В результате наполняемость растет, и на каждого старшеклассника внимания учителя становится меньше.

Без регулярных комментариев по конкретным ошибкам и индивидуальных рекомендаций прогресс останавливается.

Третий фактор — слабая работа именно с форматом ЕГЭ. Программа может быть содержательной, но не готовить к реальным процедурам экзамена. Признаки проблемы очевидны: нет регулярных пробных работ по официальным КИМ, не разбирают критерии проверки, не учат оформлению ответов и заполнению бланков, не отрабатывают алгоритм апелляции. В итоге ученик знает тему, но не умеет показывать знания в рамках проверочных процедур, подчеркнула глава учебной части.

Также небезопасная или неблагоприятная школьная среда, конфликты с одноклассниками или учителями, постоянные организационные проблемы могут нарушать режим и мотивацию учеников, несмотря на академические успехи. В таких случаях смена школы помогает сохранить психологическое здоровье и вернуться к продуктивному образованию.

Чтобы минимизировать стресс при переходе, эксперт порекомендовала сменить учреждение в начале учебного года или на стыке четверти. Важно заранее договориться с новой школой о плане на первые 6–8 недель и четко обсудить необходимые шаги по подготовке к ЕГЭ. Регулярные пробные работы и обратная связь от устройства помогают адаптироваться и быстро вернуться к рабочему ритму.