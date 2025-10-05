Я нашел ошибку
Тольятти ждет потрясающую пианистку Ножель Скрябину и виртуозную скрипачку Маргариту Афанасьеву.
В Тольяттинской филармонии выступят стипендиаты Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова
«Спортивный диктант» проходит более чем на 800 площадках по всей России.
Михаил Дегтярев дал старт спортивно-просветительской акции «Спортивный диктант»
Чтобы минимизировать стресс при переходе, эксперт порекомендовала сменить учреждение в начале учебного года или на стыке четверти.
Эксперт назвала причины поменять школу за год до ЕГЭ
В Самаре 5 октября на телебашне включат праздничную иллюминацию в честь Дня учителя
Спасатели деблокировали девочку с многочисленными травмами из легкового автомобиля и передали врачам скорой медицинской помощи.
Пострадавшим ночью в ДТП в Сызранском районе потребовалась помощь спасателей
Цена биткоина превысила 124,48 тыс. долларов
Юных гостей праздника ожидают увлекательная детективная история, яркий концерт и традиционное угощение.
КРЦ «Звезда»: 13 октября состоится торжественное открытие юбилейного Международного кинофестиваля «Кино — детям»
В Тольятти предложили полностью запретить электросамокаты
Актеры театра «Грань» прочитают хулиганские стихи в «ЗИМ Галерее»
«Том Сойер Фест – Самара» приглашает на «Праздник урожая»
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
Эксперт назвала причины поменять школу за год до ЕГЭ

5 октября 2025 15:51
108
Чтобы минимизировать стресс при переходе, эксперт порекомендовала сменить учреждение в начале учебного года или на стыке четверти.

Решение о переходе в другую школу в 10–11-м классах — стресс для семьи и риск для ребенка. Но за год до экзаменов смена образовательного учреждения бывает разумным шагом, если текущая среда не дает нужного результата и времени что-то исправить остается не так много. Глава учебной части частной школы «ЕГЭ-Центр» Олеся Маерова назвала «Известиям» ситуации, когда смена учреждения является рациональным решением.

Первая причина — несовпадение учебной траектории с целевым вузом. Ребенку нужны, к примеру, профильная математика и физика с углублением, а в школе такого профиля нет или часов по ключевым предметам явно недостаточно.

Второй веской причиной для смены школы Маерова назвала переполненность классов и дефицит внимания. После 9-го класса часть учеников уходит в колледжи и техникумы, поэтому 10-е классы часто объединяют в один или два. В результате наполняемость растет, и на каждого старшеклассника внимания учителя становится меньше.

Без регулярных комментариев по конкретным ошибкам и индивидуальных рекомендаций прогресс останавливается.

Третий фактор — слабая работа именно с форматом ЕГЭ. Программа может быть содержательной, но не готовить к реальным процедурам экзамена. Признаки проблемы очевидны: нет регулярных пробных работ по официальным КИМ, не разбирают критерии проверки, не учат оформлению ответов и заполнению бланков, не отрабатывают алгоритм апелляции. В итоге ученик знает тему, но не умеет показывать знания в рамках проверочных процедур, подчеркнула глава учебной части.

Также небезопасная или неблагоприятная школьная среда, конфликты с одноклассниками или учителями, постоянные организационные проблемы могут нарушать режим и мотивацию учеников, несмотря на академические успехи. В таких случаях смена школы помогает сохранить психологическое здоровье и вернуться к продуктивному образованию.

Чтобы минимизировать стресс при переходе, эксперт порекомендовала сменить учреждение в начале учебного года или на стыке четверти. Важно заранее договориться с новой школой о плане на первые 6–8 недель и четко обсудить необходимые шаги по подготовке к ЕГЭ. Регулярные пробные работы и обратная связь от устройства помогают адаптироваться и быстро вернуться к рабочему ритму.

