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ЕГЭ в 2021 году планируется провести по единому расписанию по всей России

12 апреля 2021 14:33
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Исключений для регионов, где наблюдается рост числа заразившихся коронавирусом, не будет, заявили в Рособрнадзоре.

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в текущем году планируется провести по единому расписанию по всей России, исключений для регионов, где наблюдается рост числа заразившихся коронавирусом, не будет, заявили ТАСС в понедельник в пресс-службе Рособрнадзора.

"Перенос сроков ЕГЭ для Москвы не обсуждается. ЕГЭ пройдет по единому расписанию для всей страны. Экзамены будут организованы с учетом всех необходимых мер эпидемиологической безопасности, рекомендованных Роспотребнадзором", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщили в понедельник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием, число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 1 833, до 1 050 149. В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,18%. Днем ранее было выявлено 2 090 случаев. За сутки в Москве зарегистрировали 54 смерти из-за коронавируса, их общее число составило 17 302. Был выписан по выздоровлению 1 221 пациент. За все время выздоровели 961 392 человека. В настоящее время в столице болеют 71 455 человек.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил ТАСС, что перенос сроков сдачи ЕГЭ из-за коронавируса на более поздние даты в 2021 году пока не обсуждался.

Основной период ЕГЭ в 2021 году пройдет с 31 мая по 2 июля, дополнительный - с 12 по 17 июля. Государственные выпускные экзамены участники будут сдавать в основные сроки - с 25 мая по 16 июня и в дополнительные - 13-17 июля и 3-15 сентября. ЕГЭ в этом году сдают выпускники, которые намерены поступать в вузы.

 

Фото:    Владимир Смирнов/ТАСС

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