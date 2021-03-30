«ЕГЭ для родителей»: 31 марта мамы и папы выпускников региона смогут пройти все этапы экзамена по русскому языку

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31 марта Самарская область присоединится ко Всероссийской акции «ЕГЭ для родителей».

В этот день мамы и папы смогут пройти все этапы экзамена: от прохода в пункт проведения экзамена до получения результатов. В этом году они будут писать единый государственный экзамен по русскому языку.

Вместе с родителями за парту сядет министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян.

«Самарская область проводит единый государственный экзамен с 2001 года, — напомнил Виктор Акопьян. – Следует отметить, что большая роль в подготовке ребят к одному из самых важных этапов в их жизни принадлежит семье. Я хочу поблагодарить родителей, которые психологически помогают своим детям пройти это испытание, поддерживают их. В этом году, чтобы как можно больше мам и пап смогли лично познакомиться с процедурой проведения ЕГЭ, мы проводим в Самарской области всероссийскую акцию «ЕГЭ для родителей» в новом формате. Перед началом экзамена мы пообщаемся с родителями из всех образовательных округов, ответим на их вопросы. Все, кто не сможет присоединиться к диалогу, смогут посмотреть трансляцию в интернете».

Помимо родителей, в экзамене примут участие в этот день и представители общественности, главы городов и районов, депутаты.

Акция «ЕГЭ для родителей» призвана помочь выпускникам и их родителям снять лишнее напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ, познакомить общественность с экзаменационной процедурой.