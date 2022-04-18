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Единый день открытых дверей дал старт приемной кампании федерального проекта «Профессионалитет»

18 апреля 2022 13:18
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Единый день открытых дверей дал старт приемной кампании федерального проекта «Профессионалитет»

«Профессионалитет — ты в хорошей компании!» - под таким девизом 16 апреля прошел Единый день открытых дверей на площадках федерального проекта «Профессионалитет» в шести колледжах Самарской области: Поволжском государственном колледже, Самарском колледже сервиса и производственного оборудования имени Героя РФ Е.В. Золотухина, Самарском техникуме авиационного и промышленного машиностроения имени Д.И. Козлова, Губернском колледже г. Сызрани, Сызранском политехническом колледже, Самарском колледже железнодорожного транспорта имени А.А. Буянова.

Единый день открытых дверей дал старт приемной кампании проекта «Профессионалитет» Минпросвещения России. Прием на обучение в рамках проекта «Профессионалитет» будет вестись на базе как 9-х, так и 11-х классов. 

В этом году 475 школьников Самарской области станут участниками проекта и начнут свое обучение по востребованным у работодателей профессиям и специальностям: оператор станков с программным управлением; токарь на станках ЧПУ; фрезеровщик на станках ЧПУ, строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство, техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог, автоматика и телемеханика на транспорте и др.

Единый день открытых дверей начался с регионального родительского собрания в онлайн-формате с участием и.о. министра образования и науки Самарской области Ольги Лысиковой, директора по персоналу ПАО «ОДК-Кузнецов» Ольги Красавиной, заместителя начальника Куйбышевской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» по кадрам и социальным вопросам Александра Шведова, и.о. ректора Самарского государственного университета путей сообщения Максима Гаранина. К собранию присоединились около 20 тысяч родителей обучающихся 7-11 классов Самарской области. «Основная цель федерального проекта «Профессионалитет» - это подготовка специалистов по наиболее востребованным профессиям и специальностям под конкретные запросы работодателей и при их непосредственном участии в образовательном процессе.  Это позволит снизить срок адаптации студента на его будущем рабочем месте», - пояснила Ольга Лысикова.

Также реализация проекта позволит существенно модернизировать материально-техническую базу колледжей региона, повысить кадровый потенциал педагогического состава и качество подготовки квалифицированных рабочих.  

На площадках колледжей состоялись мастер-классы и профессиональные пробы, встречи с работодателями, среди которых ПАО «ОДК-Кузнецов» и акционерное общество «Салют», «Завод Продмаш», акционерные общества «Тяжмаш» и «ЕПК Самара», РКЦ «Прогресс» и Куйбышевская железная дорога.

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