Два самарских вуза вошли в топ-20 рейтинга российских экономических вузов по уровню зарплат выпускников

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SuperJob представил рейтинг вузов России 2021 года России по уровню зарплат, занятых в сфере экономики и финансов молодых специалистов, окончивших вуз в 2015 — 2020 годах.

В рейтинг вошли сразу 11 вузов из Приволжского федерального округа. Большинство из них сохранили свои позиции в списке по сравнению с прошлым годом.

Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. Королева вошел в двадцатку лучших вузов России (15 место). Средние зарплаты выпускников выросли за год на 2 000 рублей и сегодня составляют 65 000 рублей в месяц. Доля работающих в Самаре выпускников этого вуза составляет 84%, а средний балл для поступления в 2020 году составил 88,6 (для сравнения у МГИМО, лидера рейтинга по этому показателю – 94,7).

Самарский государственный экономический университет занимает 16-ую строчку в рейтинге. Средние зарплаты выпускников выросли за год на 1 000 рублей и сегодня составляют 63 000 рублей в месяц. Доля работающих в Самаре выпускников этого вуза составляет 77%.

В рейтинге также учтена доля выпускников, ищущих работу в том городе, где они учились. Наибольшую приверженность городу обучения среди приволжских вузов показали выпускники Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. Королева (84%) и Пермский государственный национальный исследовательский университет (81%).