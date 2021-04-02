Доцент Самарского университета - самый цитируемый молодой математик России

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Доцент кафедры прикладных математики и физики Самарского университета им. Королёва Наталья Бондаренко награждена премией Research Excellence Award Russia 2021.

Данная награда присуждается компанией Elsevier наиболее значимым в международном контексте российским ученым с 2005 года. Вклад ученого в развитие науки оценивается на основе объективных показателей цитируемости его научных статей в журналах международного уровня по данным Scopus.

В 2021 году премии удостоились 17 наиболее продуктивных и высокоцитируемых российских ученых, ведущих исследования в 8 предметных областях. Еще трое ученых и пять научных коллективов удостоились премии в специальных номинациях.

Наталья Бондаренко награждена за выдающийся вклад в развитие науки в области математики на национальном и международном уровне в категории «Молодой ученый». Ее научные исследования относятся к теории обыкновенных дифференциальных уравнений, функционального анализа и математической физики.

Сотрудницей Самарского университета им. Королёва был получен ряд важных результатов в теории обратных спектральных задач для матричных операторов Штурма-Лиувилля, дифференциальных операторов на геометрических графах и других классов операторов, имеющих приложения в естествознании и технике.

По мнению Натальи Бондаренко, немаловажную роль для ее научной работы и получения награды сыграло ее участие в грантах российских научных фондов и международное сотрудничество с учеными Китая, Тайваня, Германии и других стран.