Доцент Самарского университета расскажет о месте и роли города Куйбышева в Великой Отечественной войне

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Новая лекция в рамках самарского областного общественно-просветительского проекта «За родное – за своё»: Михаил Чирков, доцент кафедры отечественной истории и историографии Самарского университета о месте и роли города Куйбышева в Великой Отечественной войне.



Стартовавший в Самарской области лекторий в формате масштабного онлайн-марафона знаний о родном крае продолжается. «За родное – за своё» – это уникальный общественно-просветительский проект, который будет продолжаться в течение всего года, предваряя 175-летие губернии.



Организаторами и партнёрами акции являются Ассоциация «Совет муниципальных образований Самарской области», Самарская региональная общественная организация по развитию патриотизма и духовности «Общественно-патриотический комитет Самарской области», региональное отделение Российского общества «Знание» в Самарской области.



2 июля 2020 года Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина городу Самаре присвоено почётное звание «Город трудовой доблести». «Это звание позволит по-особому подчеркнуть самоотверженный подвиг тружеников тыла, беспрецедентную, героическую – по своим масштабам, по организации, по силе воли, духа людей – эвакуацию из прифронтовых районов 25 миллионов человек и почти трёх тысяч предприятий», – отметил Президент.



«Куйбышевская область дала стране 312 Героев Социалистического Труда и 11 полных кавалеров ордена Трудовой Славы, более 240 000 человек награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Мы никогда не забудем их трудовой подвиг. И присвоение Самаре почетного статуса «Город трудовой доблести» будет, безусловно, способствовать сохранению исторической памяти для новых поколений граждан», – подчеркнул Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.



– Почему Куйбышев стал «запасной столицей»?

– Какие органы партийно-государственного управления страны, учреждения культуры, промышленные предприятия были эвакуированы в Куйбышев?

– Какое производство, и в какие сроки было налажено в Куйбышеве?



Ответы на эти вопросы, а также интересные факты о трудовых подвигах куйбышевцев – в лекции доцента кафедры отечественной истории и историографии Самарского университета Михаила Чиркова специально для самарского областного общественно-просветительского проекта «За родное – за своё»!



Присоединяйтесь к общественно-просветительской акции «За родное – за своё» в официальных группах филиала Общероссийской общественно-государственной просветительской организации «Российское общество «Знание» во «ВКонтакте» (https://vk.com/club222722124 , https://vk.com/znanie_samgtu).



15, 16 и 17 марта 2024 года участники акции смогут проверить знания, полученные в ходе проекта «За родное – за своё», ответив на вопросы викторины, и таким образом получить шанс выиграть один из ценных призов:

– автомобиль «Лада»;

– поездку в Москву на выставку «Россия» на ВДНХ;

– тур выходного дня по Самарской области;

– туристический набор, состоящий из планшета, мощного портативного зарядного устройства и термокружки.